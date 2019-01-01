من غير واسطة.. العسيلي يلبي دعوة معجبة لحضور حفل زفافها: "فرحك عندي"

08:06 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019
محمود العسيلي

محمود العسيلي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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محمود العسيلي يعتذر لجمهوره عن واقعة "معاك واسطة"

محمود العسيلي يعتذر لجمهوره عن واقعة "معاك واسطة"

فاجئ الفنان محمود العسيلي إحدى معجباته بقبول دعوتها له عبر موقع "تويتر" لحضور حفل زفافها، المقرر له شهر سبتمبر المقبل في مدينة بنها.

وبدأت القصة حينما علقت حبيبة أحمد على الملصق الدعائي، الذي نشره محمود العسيلي عبر حسابه بـ"تويتر"، يعلن فيه استعداده لإطلاق أغنية جديدة، قبل أن تُعيد "حبيبة" نشر صورة إعلان الأغنية الجديدة والتي تحمل اسم "إنتي وأنا"، وتعلق عليها قائلة: "لا لا مش عارفه محبوش والله ومش عارفه مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي".

ولكن يبدو أن العسيلي لم يفوت الفرصة ليمحي أثار الانتقادات التي طالته مؤخرًا بسبب واقعة "معاك واسطة"، حيث فاجأها برده عليها "وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص".

واستمرت المحادثة بين الاثنان حول تفاصيل الزفاف وموعده وفي النهاية وعد محمود العسيلي هذه الفتاة بحضور حفل زفافها.

ولكن يبدو أن الأمر لم يكن مزحة بالنسبة للفنان الذي فاجأها برده عليها "وليه متحبنيش بس .. فرحك عندي خلاص".

وكان العسيلي تعرض للانتقادات بعد انتشار فيديو له وهو يحرج أحد محبيه في إحدى حفلاته الغنائية، رافضًا التقاط صورة معه، مرددًا جملة: "أنت معاك واسطة يعني".

وقدم اعتذاراً للجمهور عبر حسابه بموقع‎ إنستجرام ‎، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة. أنا اسف مرة تانية‎."‎

واحتفل الفنان محمود العسيلي مؤخرا بخطبته من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

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