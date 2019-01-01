إسعاف ومستشفيات متحركة.. صحة زوار بيت الله في رعاية "الحج الذكي"

الاهتمام بصحة حجاج بيت الله الحرام، أمر تحمله المملكة العربية السعودية على عاتقها منذ نشأتها، لكنها لا تكتفي بذلك فقط بل تحاول التطوير دائما من جانب الأجهزة المعنية بالأمر وفقا لـ"رؤية 2030".

تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة أمر طبيعي في المملكة السعودية لمتابعة حجاج بيت الله الحرام صحيا، لكن الأمر المختلف هو التعامل مع الوافدين من جميع بقاع العالم ولديهم مشاكل صحية متنوعة قد تعيقهم عن أداء الفريضة بسهولة ويسر، لتجد وزارة الصحة السعودية أكثر من حل للتعامل معه.

الحج الذكي مشروع يشمل كل أمور حجاج بيت الله الحرام

"الحج الذكي" هو مشروعا أسسته السعودية يسعى إلى توظيف أساليب التقنية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام لأداء مناسكهم بكل سهولة، من بينها الأمور الصحية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط السعودية".

مستشفيات ميدانية متحركة في دعم الحجاج المرضى

ومن خلال وزارة الصحة السعودية وتطبيقا لمنظومة الحج الذكي، أنشأت السعودية عددا من المستشفيات الميدانية المتحركة، وجهزت أسطولا ضخما من سيارات الإسعاف الأرضية والجوية، وجيش من الأطباء والمسعفين المساندين بأعلى التجهيزات الطبية المتطورة في العالم، وفقا لـ"سكاي نيوز".

أسطول من سيارات الإسعاف ومهابط الطيران

وكثفت وزارة الصحة السعودية استعداداتها لموسم الحج، مجهزة نحو 4 مراكز صحية توجد داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب تجهيز 6 مهابط للطائرات في المستشفيات التابعة لها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأسطولاً من 180 سيارة إسعاف لنقل الحالات المرضية.

ومع انطلاق الحج، يبدأ تنفيذ البرنامج الذي خططت له السعودية بداية من نقل المرضى الموجدين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة في موكب من مئات سيارات الإسعاف، بإشراف كامل من مستشفيات المشاعر الميدانية المجهزة لكل الحالات، بما في ذلك الجراحة المفتوحة، ومع انقضاء يوم عرفة يتحرك ذات الأسطول إلى مزدلفة ثم منى، ليتمكن الحجيج من الوقوف خطوة بخطوة في كل ركن من أركان الحج.

تواجد ميداني للهلال الأحمر السعودي من أجل الحجاج

وعلى مستوى التواجد الميداني، خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة تغطي نطاقات العاصمة المقدسة والحرم المكي والمشاعر المقدسة، وفقا لما جاء في تصريحات سابقة للهيئة، مخصصة فريقًا متكاملًا من الأطباء والأخصائيين، يضم 56 طبيبا في عدد من التخصصات الطبية، أما فريق الأخصائيين يضم 94 أخصائيا، مزودين بتجهيزات متقدمة.

تطبيق ورقم ساخن لاستقبال نداءات الحجاج

وتوفر المملكة متمثلة في غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية، رقما لاستقبال الشكاوي والنداءات عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسع لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، كما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة.

"دكتور روبرت" تقنية جديدة في موسم الحج

وبجانب التطبيق والخدمات المتوفر، أطلقت وزارة الصحة السعودية، لأول مرة في موسم الحج، تقنية جديدة للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في منى والقوافل المتحركة، وهي استخدام جهاز "الروبوت" الآلي، وفقًا لما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية.