فيديو.. أمطار رعدية في مكة قبل يوم التروية

تشهد سماء مدينة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية وبقع من الماء، تزامنا مع استعداد حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم في يوم التروية بعد يومين.

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوماً في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج.

حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مكة حاليا وثقها الحجاج ونشروا عدة فيديوهات لسقوط الأمطار الرعدية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بدعوات عديدة في هذا الوقت.

#مكه_الان اللهم اجعل لنا نصيبآ في هاذي الايام المباركه من الرحمه والمغفره واستجابه الدعاء pic.twitter.com/CQ0nJ6VW9H — ام مريم (@Ummeme033) August 6, 2019

وعن توقعات الأرصاد للفترة الحالية، قال موقع "سبوتنيك" إنه تتأثر منطقة مكة المُكرمة، بأحوال جوية غير مستقرة نهار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيثُ يُتوقع أن يمتد نشاط السُحب الركامية الرعدية نحو مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشار إلى تكاثر السُحب الركامية الرعدية على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة مكة المكرمة، وذلك في ساعات ما بعد الظهر والعصر، وقد تمتد بعض هذه السُحب لتطال مدينة مكة والمشاعر المُقدسة، قد تترافق بتساقط للأمطار ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 37 و 38 درجة مئوية.

امطرت سيدة كل المدن..

أرضها حُـب وســلام ..

جميلة هي بلا مطر فكيف اذا أمطرت????

#مكه_الان pic.twitter.com/EEMsK2lvXL — a.zahra.cr. (@aza_itti) August 6, 2019

أما الفترة المقبلة، فيشهد الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، بما في ذلك موسم الحج، اشتداد الأمطار، وزيادة كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرمة، تشمل عرفات ومنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.