فيديو.. أمطار رعدية في مكة قبل يوم التروية

01:47 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019
مكة المكرمة

مكة المكرمة

كتب: مصطفى الصبري

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تشهد سماء مدينة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية وبقع من الماء، تزامنا مع استعداد حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم في يوم التروية بعد يومين.

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوماً في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج.

حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مكة حاليا وثقها الحجاج ونشروا عدة فيديوهات لسقوط الأمطار الرعدية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بدعوات عديدة في هذا الوقت.

وعن توقعات الأرصاد للفترة الحالية، قال موقع "سبوتنيك" إنه تتأثر منطقة مكة المُكرمة، بأحوال جوية غير مستقرة نهار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيثُ يُتوقع أن يمتد نشاط السُحب الركامية الرعدية نحو مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشار إلى تكاثر السُحب الركامية الرعدية على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة مكة المكرمة، وذلك في ساعات ما بعد الظهر والعصر، وقد تمتد بعض هذه السُحب لتطال مدينة مكة والمشاعر المُقدسة، قد تترافق بتساقط للأمطار ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 37 و 38 درجة مئوية.

أما الفترة المقبلة، فيشهد الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، بما في ذلك موسم الحج، اشتداد الأمطار، وزيادة كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرمة، تشمل عرفات ومنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

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