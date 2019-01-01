اتهم شقيقته بالسرقة من أجل مقلب.. أحمد حسن وزينب يتسببان في إغماء أخته

رغم الضجة والهجوم على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، من قبل رواد "السوشيال ميديا"، فضلا عن البلاغ المقدم ضده من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلتهم "إيلين" وتعريضها للخطر من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يكتف الثنائي بما نشراه سابقا، فنشروا فيديو جديدا لكن بدون طفلتهما.

"مقلب السرقة في أختى ياسمين.. أغمى عليها بسبب المقلب ده"، ذلك هو عنوان الفيديو الجديد لليوتيوبر أحمد حسن، والذي حقق خلال 24 ساعة ما يقرب من مليون و700 مشاهدة، وجاءت تعليقات المشاهدين بين رافضين لهم ولطريقتهم وبين محبين يدعمونهم.

المقلب الجديد الذي نشره أحمد حسن يتهم شقيقته بالسرقة

19 دقيقة هي مدة الفيديو الذي نشره أحمد حسن، والذي دار حول اتهام شقيقته ياسمين بالسرقة، بادئة زوجته زينب الفيديو: "وحشتوني جدا .. النهاردة فيديو مش عادي.. بما إني كنت حامل ومش فايقة أعمل مقالب ولا أفكار شيطانية تيجي في دماغي.. بس وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات".

وأوضحت زوجة أحمد حسن، أنها عادت لطبيعتها ورغبت في فعل مقلب في شقيقة زوجها وهو عبارة عن اتهامها بسرقة ذهبها، وبعد دقائق بدأ الأمر الذي انتهي بإغماء "ياسمين" عند علمها بالوضع.

وكان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وزينب، أثارا ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي قال إنه يصل إلى نحو 30 ألف دولار شهريًا، أي ما يقارب نصف مليون جنيه.