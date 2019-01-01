بعد واقعة مالكوم.. أشهر 5 حالات للعنصرية على الملاعب العالمية

تعرض النجم البرازيلي الشاب مالكوم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والمنتقل حديثا لنادي زينيت الروسي، لواقعة عنصرية من قبل جماهير النادي الروسي، وذلك بعد رفع بعض الجماهير لافتة عنصرية ضد اللاعب في أول مواجهة له أمام نظيره كراسنودار في الدوري الروسي.

وكتبت الجماهير على اللافتة، "شكرا للقادة على ولائهم للتقاليد"، في رسالة موجهة لإدارة الفريق، حيث طلبت تلك المجموعة من الجماهير في بيان لها موجه لإدارة الفريق، عدم التعاقد مع لاعبين ذو بشرة سمراء قائلين، "بالنسبة لنا فإن غياب اللاعبين السود هو مجرد تقليد، نحن لسنا عنصريين".

ونرصد لكم أبرز 5 حالات للعنصرية على الملاعب العالمية كالتالي:

رقصة ديوب

وجهت جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني هتافات تشبه أصوات القرود تجاه السنغالي ديوب، لاعب نادي ليفانتي، أثناء قيامه بتنفيذ ركلة ركنية لفريقه، وقابل ديوب الهتافات العنصرية بالرقص أمام الجماهير قبل أن يشتبك معه لاعب الروخيبلانكوس بالأيدي الأمر الذي دفعه يصر على الخروج من ملعب المباراة.

ألفيس وأكل الموز

قام جماهير فياريال بإلقاء موزة على داني الفيس، لاعب برشلونة السابق، أثناء تنفيذه لركلة جزاء في تصرف عنصري معتاد في الملاعب، ولكن ألفيس صدم الجميع بردة فعله التي لاقت إعجابًا كثيرًا من جميع اللاعبين وقاموا بالتضامن معه، حيث تناول الموزة وأكلها.

هتافات وتسديدة بواتينج

شنت جماهير نادي بروباتريا هتافات عنصرية على الغاني كيفن برنس بواتينج نجم نادي ميلان السابق، عقب مباراة ودية بينهما، ليقوم اللاعب بتسديد الكرة نحو الجماهير اعتراضًا على الهتافات العنصرية ثم يغادر الملعب، قبل أن يلحق به جماهير الميلان معلنين تضامنهم مع اللاعب.

هتافات جماهير إنتر ضد كوليبالي

رددت جماهير إنتر ميلان هتافات عنصرية ضد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نادي نابولي الإيطالي، ليقوم بالتصفيق لحكم المباراة والجماهير بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

بكاء بالوتيلي

وجهت جماهير نابولي هتافات عنصرية ضد بالوتيلي، لاعب ميلان السابق، الأمر الذي جعله ينهمر في البكاء عقب تبديله وجلوسه على مقاعد البدلاء.