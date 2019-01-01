بالخطوات.. أسهل الطرق لتسجيل المكالمات على هواتف "أندرويد" و"آيفون"

يلجأ الكثيرون إلى تسجيل المكالمات، لأغراض مختلفة، ولكن يجد البعض صعوبة في التسجيل، خصوصا أن هواتف "أندرويد" و"آيفون" الذكية لا تمتلك ميزة واضحة تتيح القيام بهذا.

ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن موقع "ديجيتال ترندز" التقني مجموعة من النصائح، التي تتيح تسجيل المحادثات بكل سهولة، نستعرضها في السطور التالية:

تطبيق جوجل فويس

يوفر هذا التطبيق إمكانية تسجيل محادثة على الهاتف الذكي، ولكن من خلال شبكة "الواي فاي"، ويعمل لتسجيل المكالمات الواردة فقط.

ويعمل التطبيق عن طريق الانتقال إلى قائمة الإعدادات فيه، ثم الدخول إلى خيار "المكالمات"، ومنها تشغيل "إعدادات المكالمات الواردة"، ثم الضغط على الرقم 4 في لوحة مفاتيح الهاتف، في أثناء إجراء المكالمة الهاتفية، ليبدأ التطبيق في التسجيل تلقائيا.

ولكن عند بدء التسجيل، يسمع المتصل صوتا يخبره بأن المكالمة يجري تسجيلها، وللأسف، "جوجل فويس" غير متوفر في كل البلاد.

تطبيقات على "آيفون"

تطرح متاجر التطبيقات على الهواتف الذكية تطبيقات عديدة لتسجيل المكالمات الهاتفية، وعلى الرغم من أن معظم هذه التطبيقات مكلفة، إلا أن هناك تطبيقات مجانية ولكنها غير آمنة.

من أشهر هذه التطبيقات التي تعمل على نظام "أي أو إس" تطبيق يدعى "Call Recorder Lite"، يسمح بتسجيل المكالمات الواردة والصادرة، ولكن عيوبه هي أنه لكي تسجل مكالمات طويلة، يجب دفع مبلغا محددا، للتخلص من حد طول التسجيل.

تطبيقات على "أندرويد"

أما التطبيقات التي تعمل على نظام "أندرويد" فهي كثيرة جدا، ومن أبرزها "Call Recorder"، الذي يستطيع نسخ التسجيلات احتياطيا إلى نظام "الكلاود" أو سحابة التخزين عبر حسابات جوجل.

طريقة سهلة بلا تطبيقات

هناك طريقة جيدة لتسجيل المكالمات، يمكن لكل من مستخدمي "أيفون" و"أندرويد" استخدامها، وهي إجراء المحادثة على مكبر الصوت، وتسجيلها باستخدام مسجل صوت أو تطبيق معين متاح على جهاز آخر.

ولكن لهذه الطريقة بعض العيوب، فعلى الرغم من سهولتها، إلا أن التسجيل الذي تنتجه لن يكون بجودة عالية مع وجود ضوضاء في الخلفية.