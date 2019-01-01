من "مرسال" لمرضى الأورام وأسرهم: الإقامة والعلاج مجاناً

«إقامة مجانية لجميع مرضى معهد الأورام ومرافقيهم».. هكذا جاءت دعوة مؤسسة «مرسال» الخيرية بمنطقة المعادى لتُسهم فى إنقاذ المرضى المشردين، بعد حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، مساء أمس، الذى أسفر عن مصرع 20 وإصابة 47، بينهم 5 حالات حرجة.

شيماء سامى، مسئول علاقات عامة بالمؤسسة الخيرية، تروى أنه منذ اللحظة الأولى لإعلانهم عن البدء فى استقبال الحالات الطارئة، توافد عليهم 6 مرافقين، إضافة إلى مريض كان موجوداً بالمعهد: «عندنا حالة لمريض أورام كبير فى السن من الشرقية، كان فى معهد الأورام عشان يجرى عملية جراحية خلال الأسبوع الحالى».

استقبلت 6 مرافقين لحالات ومريضاً من كبار السن بعد الحادث

«مرسال» مجهزة بغرف لاستقبال المرضى، بحسب «شيماء»، مؤكدة تحملها جميع نفقات العلاج والمعيشة: «بنوفر حوالى 25 سرير، وبنقدم علاج لمرضى الأورام، وتسهيلات ومميزات لمرافقيهم، متكفلين بجميع نفقات العلاج والتغذية».

وتستقبل دار الضيافة حالات المرضى من المحافظات المختلفة، الذين يتلقون العلاج فى العاصمة، ولا يجدون مكاناً للمبيت: «المكان مخصص للظروف الطارئة، وبنرحب بأى زائر»، تقولها «شيماء»: «يتوافر بالمؤسسة 12 طبيباً متخصصاً فى الأورام، وغرف لتلقِّى جلسات العلاج الكيماوى، وعندنا أطباء للكبار والأطفال، وتشخيص للحالات الجراحية، ومركز متخصص للأورام فى المؤسسة، وده اللى سهل علينا استقبال الحالات».

وتقول المؤسسة التى تواجد فريق منها بمنطقة المنيل عقب الحادث، للتواصل مع الحالات الطارئة: «أى حالة تقدر تكلمنا على الخط الساخن 19640».