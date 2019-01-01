من "مرسال" لمرضى الأورام وأسرهم: الإقامة والعلاج مجاناً

08:27 م | الإثنين 05 أغسطس 2019
غرفة العمليات بالمؤسسة الخيرية مجهزة لاستقبال مرضى الأورام

غرفة العمليات بالمؤسسة الخيرية مجهزة لاستقبال مرضى الأورام

كتب: سلمى سمير

أخبار متعلقة

مشاهد من معهد الأورام: تلفيات فى الأجهزة وتحطم واجهة المبنى.. والمرضى بخير

مشاهد من معهد الأورام: تلفيات فى الأجهزة وتحطم واجهة المبنى.. والمرضى بخير

مواطنون عن حادث معهد الأورام: سمعنا صوت الانفجار من على بُعد 5 كم

مواطنون عن حادث معهد الأورام: سمعنا صوت الانفجار من على بُعد 5 كم

بعد ساعات من الانفجار.. الهدوء يعود إلى محيط معهد الأورام

بعد ساعات من الانفجار.. الهدوء يعود إلى محيط معهد الأورام

"الإخوان" وراء إرهاب معهد الأورام

"الإخوان" وراء إرهاب معهد الأورام

«إقامة مجانية لجميع مرضى معهد الأورام ومرافقيهم».. هكذا جاءت دعوة مؤسسة «مرسال» الخيرية بمنطقة المعادى لتُسهم فى إنقاذ المرضى المشردين، بعد حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، مساء أمس، الذى أسفر عن مصرع 20 وإصابة 47، بينهم 5 حالات حرجة.

شيماء سامى، مسئول علاقات عامة بالمؤسسة الخيرية، تروى أنه منذ اللحظة الأولى لإعلانهم عن البدء فى استقبال الحالات الطارئة، توافد عليهم 6 مرافقين، إضافة إلى مريض كان موجوداً بالمعهد: «عندنا حالة لمريض أورام كبير فى السن من الشرقية، كان فى معهد الأورام عشان يجرى عملية جراحية خلال الأسبوع الحالى».

استقبلت 6 مرافقين لحالات ومريضاً من كبار السن بعد الحادث

«مرسال» مجهزة بغرف لاستقبال المرضى، بحسب «شيماء»، مؤكدة تحملها جميع نفقات العلاج والمعيشة: «بنوفر حوالى 25 سرير، وبنقدم علاج لمرضى الأورام، وتسهيلات ومميزات لمرافقيهم، متكفلين بجميع نفقات العلاج والتغذية».

وتستقبل دار الضيافة حالات المرضى من المحافظات المختلفة، الذين يتلقون العلاج فى العاصمة، ولا يجدون مكاناً للمبيت: «المكان مخصص للظروف الطارئة، وبنرحب بأى زائر»، تقولها «شيماء»: «يتوافر بالمؤسسة 12 طبيباً متخصصاً فى الأورام، وغرف لتلقِّى جلسات العلاج الكيماوى، وعندنا أطباء للكبار والأطفال، وتشخيص للحالات الجراحية، ومركز متخصص للأورام فى المؤسسة، وده اللى سهل علينا استقبال الحالات».

وتقول المؤسسة التى تواجد فريق منها بمنطقة المنيل عقب الحادث، للتواصل مع الحالات الطارئة: «أى حالة تقدر تكلمنا على الخط الساخن 19640».

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

في الساعات القليلة الماضية، أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وزينب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعدما أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي قال إنه يصل إلى
الفيل الأزرق.. المخدر الذي ينقلك إلى "العوالم الأخرى"

الفيل الأزرق.. المخدر الذي ينقلك إلى "العوالم الأخرى"

أبرز المعلومات عن مادة DMT التي تسبب هلوسة مكثفة وتنقل الإنسان إلى عوالم أخرى لمن جربها.
رواد السوشيال ميديا يسخرون من اتهام "الدحيح" بالإلحاد بصورة في الكعبة

رواد السوشيال ميديا يسخرون من اتهام "الدحيح" بالإلحاد بصورة في الكعبة

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع أحمد الغندور، الشهير بالدحيح، أثناء أداء مناسك الحج، وسخروا من اتهامه بالإلحاد.
حازم إمام في مرمى غضب جماهير الزمالك: "آخرك موديل إعلانات"

حازم إمام في مرمى غضب جماهير الزمالك: "آخرك موديل إعلانات"

تسبب النادي الأهلي في غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حازم إمام
فيديو.. أهلاوية يستفزون خالد الغندور بسيلفي البليلة

فيديو.. أهلاوية يستفزون خالد الغندور بسيلفي البليلة

التقط اثنين من جماهير النادي الأهلي فيديو مع خالد الغندور، ظهروا فيه وهم يرددون "بليلة".