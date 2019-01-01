مسألة حسابية تسبب حالة إرتباك على "تويتر"

طرح أحد الأشخاص على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مسألة حسابية أثارت ارتباك جماعي، مع عدم الاتفاق إجابة موحدة.

وحصدت المعادلة التي تبدو للوهلة الأولي بسيطة انتشار كبير، وتمت إعادة مشاركتها نحو 34 ألف مرة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

ونشر حساب يحمل اسم "كي جي سيتام" معادولة رياضية قائلا: هي مسألة مضحكة أكثر منها غبية: 230 – 220 x 0.5 ، موضحًا إن الإجابة الصحيحة هي 5، لكن كثير من المستخدمين أجابوا إن الإجابة هي 120.

وأثارت المسألة الحسابية نقاش طويلة، لدرجة أن ناشر التغريدة الأصلي اضطر إلى إغلاق الإشعارات حتى لا يتلقى المزيد.

وتتمثل الحيلة في طريقة كتابة صاحب التغريدة، للإجابة حيث لم يدرك الكثيرون أن استخدام علامة التعجب في الرياضيات يغيّر من قيمة الرقم.

وتشير علامة التعجب بجانب الرقم إلى ضرورة ضربه بكل الأرقام الأقل قيمة منه: في حالة الرقم 5، يجب ضربه بـ 4 و3 و2 و1، وبالتالي فإن الإجابة ليست 5 على الإطلاق، لأن "5!" تساوي 120.

وتلك الطريقة تعرف في علم الإحصاء بـ"رمز المضروب"، وأول من اخترعها عالم الرياضيات الفرنسي كريستيان كرامب، وفقًا لما ذكر في كتاب "الإبداع والإمتاع في الرياضيات"، المؤلف بواسطة علاء الدين محمد وفاء حسن.

لذا، يجب على المستخدمين أن يكونوا أكثر حرصا في صياغة التغريدات المستقبلية على "تويتر".