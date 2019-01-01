طريقتان لقراءة رسائل "ماسنجر فيس بوك" دون علم المرسل

يعاني بعض مستخدمي تطبيق "ماسنجر فيس بوك" من الإحراج عند قراءة رسائل من شخص لا يرغبون بالرد عليه في الوقت الحالي، خاصة مع عدم وجود ميزة قراءة الرسالة دون علم المرسل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وعلى الرغم من عدم وجود تلك الميزة حتى الآن، لكن هناك بعض الحيل التي يمكن أن تساعد منها:

قراءة الرسائل على شاشة الإشعار

من مميزات تطبيق مسنجر، هو ارسال إشعارات إلى هاتفك عند وصول رسالة جديدة، مما يتيح قراءة الرسالة دون فتح التطبيق، لكن هذه الخدعة لا تستمر كثيرًا، خاصة عندما تتلقى عددا كبيرا من الرسائل، ما يلغي الاشعارات القديمة.

لذلك يمكنك تفعيل وضع الهاتف على وضع "الطيران" لإيقاف الاتصال بالأنترنت، مما يتيح لك فرصة فتح الرسائل وقراءتها، ويحب التأكد من إغلاق التطبيق بعد قراءة الرسالة قبل إلغاء تفعيل وضع الطيران.

استخدام تطبيقات خارجية

يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر عادي أو لاب توب، حيث يكون من الصعب قراءة الرسائل دون علم المرسل، لكن من حسن الحظ أنه يمكن أن تستخدم تطبيقات خاصة إذا كنت تستخدم "جوجل كروم".

يمكن من خلال الدخول إلى علامة تبويب جديدة واختيار أيقونة تطبيقات، حتى تصل إلى متجر كروم الإليكتروني، ويمكنك اختيار ملحق Unseen وإضافته إلى المتصفح، والذي يحظر قراءة إشعارات الرسائل تلقائيا عند فتح أي رسائل من الماسنجر.