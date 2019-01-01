نصائح لتطهير الجسم من آثار نيكوتين السجائر

05:52 م | الإثنين 05 أغسطس 2019
تدخين السجائر

تدخين السجائر

كتب: الوطن

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أضرار عديدة يلحقها النيكوتين بجميع أعضاء الجسم، لا بد أنك عند معرفتها سترغب في الإقلاع عن التدخين بأقصى سرعة.

في السطور التالية سنوضح الأمر لك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

الجهاز التنفسي

التدخين يؤثر بصورة مباشرة في الرئتين والقصبات الهوائية وبقية أجزاء الجهاز التنفسي، ومن أجله يقترح الطب الشعبي استخدام ورق الغار المغلي والليمون المبروش مع العسل.

كما يجب ممارسة تمارين بدنية خفيفة، مثل رياضة اليوجا التي تضم تمارين التنفس، بجانب تنظيف غرفة النوم وتهويتها قبل الخلود في سبات عميق.

الجهاز الهضمي

- حتى يطهر الجسم من النيكوتين لا بد من استعادة الحالة الطبيعية للمعدة والأمعاء.

- عليك اتباع حمية غذائية معينة وفق ما يصفه الطبيب، كما يُنصح المدخنون باتباع الحميات الخاصة بأمراض الكبد والمعدة، هذه الحميات خالية من الأغذية الدسمة والمالحة والحلويات.

- يجب التمسك بنظام غذائي بسعرات حرارية محددة، علما أن الإفراط في تناول الغذاء والجوع لهما تأثير سلبي. 

الأوعية الدموية

-  عند البدء بتطهير الأوعية الدموية يجب الجلوس بصورة صحيحة، تناول كمية كبيرة من الماء.

- ينصح الطب الشعبي بتناول مغلي البطاطا مرتين في اليوم، وكذلك الشاي الأحمر مع الحليب ومغلي براعم أشجار البتولا والبابونج.

 

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