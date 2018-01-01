طائرة مروحية تنقل طفلا ألقاه شخص من الطابق العاشر في معرض

سقط طفل عمره 6 سنوات، بعد أن ألقاه شخص من منصة لمشاهدة معالم المدينة بالطابق العاشر بمعرض تيت مودرن الفني بوسط لندن.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم، إن الطفل يرقد في المستشفى بحالة حرجة لكن مستقرة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، كاشفة عن ورود بلاغ بالحادثة بعد ظهر الأحد، وعُثر عليه فوق سطح بالطابق الخامس، ونقلت طائرة مروحية الطفل إلى المستشفى على الفور، فيما سمع شهود أمه وهي تصرخ "أين ولدي، أين ولدي؟".

اعتقلت الشرطة شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا، ظل بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل، لاشتباهها في شروعه بقتل الأخير لكن لا يوجد حتى الآن ما يربطه بالضحية.

ووفقًا لرابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض تيت مودرن، الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة بجانب نهر التيمز، المقصد الأكثر استقبالًا للزائرين في بريطانيا عام 2018، حيث زاره نحو ستة ملايين شخص.