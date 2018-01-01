"محققوش التارجت".. شركة تعاقب موظفيها بالصفع والزحف على الأرض

07:53 م | الأحد 04 أغسطس 2019
موظفو الشركة يزحفون على الأرض

موظفو الشركة يزحفون على الأرض

كتب: الوطن

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بسبب "التارجت".. شركة صينية تعاقب موظفيها بأكل الصراصير

بسبب "التارجت".. شركة صينية تعاقب موظفيها بأكل الصراصير

عاقبت شركة صينية موظفيها بطريقة مهينة بسبب آدائهم السيء، ففي اجتماع التقييم الخاص بالشركة تم صفعهم على وجوههم وجعلهم يزحفون مثل الكلاب على الأرض.

وانتشرت صورا من مقطع فيديو على نطاق واسع في الصين للعاملين في الشركة وهم يزحفون على الأرض مثل الكلاب ويُصفعون أثناء اجتماع تقييم الشركة بسبب أدائهم السيء وعدم تحقيق أهداف الشركة "التارجت".

وتقع الشركة المذكورة في منطقة ييتشانج في مقاطعة هوبي الوسطى الصينية، والصور مأخوذة من فيديو قديم تم تصويره في اجتماع تقييم شهر أبريل من العام 2018، ولكنها انتشرت من جديد، بحسب موقع "south china morning post".

وما حث أن موظفة مرتدية الزي الرسمي، صفعت 6 موظفين من الذكور وهم يقفون في طابور، واحدا تلو الآخر، قبل أن تنفجر الغرفة بالتصفيق.

وزحف العشرات من الموظفين في دائرة على الأرض، على ما يبدو تقليدا للكلاب، وهم يهتفون، وفي وسط الدائرة رجل، يبدو أنه مسؤول، يقف وينظر في ساعته.

وقال رئيس الشركة التي لم تكشف عن هويتها، والذي لم يذكر اسمه بالكامل، إن الموظفين اختاروا عقوباتهم "الحقيقة أن الموظفين لم يؤدوا عملهم على النحو المطلوب"، مضيفا أن الموظفة التي صفعت زملاءها كانت تقوم فقط بما طلبه الموظفون.

وتابع رئيس الشركة، التي لديها 10 مكاتب وأكثر من 160 موظفًا، لمواقع الأخبار أن شركته ستتعلم من الحادث وتحسن إدارتها، وسيحاولون أيضًا معرفة من سرب الفيديو.

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