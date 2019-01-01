دراسة: التغذية الجيدة تكافح السرطان

05:52 م | الأحد 04 أغسطس 2019
التغذية الجيدة تكافح السرطان

التغذية الجيدة تكافح السرطان

كتب: أ ش أ

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كشفت دراسة حديثة نشرت فى العدد الأخير لمجلة "نيتشر" أن التغذية الجيدة يمكن أن تكافح مرض السرطان.

وأظهرت الدراسة - التي أجريت على الفئران - أن الحمية الغذائية التي تعمل على تخفيض أحد الأحماض الأمينية، من الممكن أن تزيد من فاعلية العلاجات الكيميائية والإشعاعية التي تستخدم لعلاج مرض السرطان.

ويغذي هذا الحمض، المعروف بـ "الميثيونين" والموجود بكثرة في اللحوم الحمراء والبيض، الخلايا السرطانية لذا من الضروري الإبقاء عليه في أدنى مستوياته في جسم المريض.وعمل فريق الدراسة، على خفض استهلاك الفئران للحمض الأميني، الذي يعد أساسيا للجسم الذي يتزود به عبر الأغذية، إذ يعجز عن إنتاجه بنفسه، ويعمل هذا الحمض الأميني، الذي يؤدي دورا أساسيا في التفاعلات الأيضية، على تعزيز الخلايا السرطانية، لذا من الجيد الحد منه في فترة العلاج.وقال جايسون لوكاسال القائم على التجربة العلمية "نعمل على تجويع الخلايا السرطانية من خلال حرمانها من بعض المغذيات"، مضيفا "ليس هذا بالطبع علاجا شاملا ضد السرطان، لكنه يظهر أن الامتناع عن تناول بعض الأطعمة يؤثر على عملية الأيض التي تؤثر بدورها على نمو الخلايا السرطانية".وجرب الباحثون هذه الحمية الغذائية على فئران بصحة جيدة، للتأكد من آثارها المرجوة على الأيض، ثم على قوارض مصابة بسرطان الشرج أو ساركوما الأنسجة الرخوة، وهما نوعان نادران من السرطان ويصيبان عادة الأعضاء أو القفص الصدري.

وأخضع الباحثون فئران مريضة للعلاج الكيميائي، وأرفقوا مع العلاج عملية تخفيض لاستهلاك "الميثيونين"، فانحسر الورم بشكل ملحوظ.ثم جرب الباحثون في مرحلة أولى هذا النظام الغذائي على 6 أشخاص ظلوا بصحة جيدة طوال 3 أسابيع، ثم لاحظوا نتيجة مماثلة عندهم لتلك المسجلة عند الفئران، ما يعزز من احتمال أن يكون لهذه الحمية الغذائية تأثير على نمو بعض الأورام عند الإنسان.

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