عطل يضرب فيس بوك وإنستجرام

اشتكى عدد كبير من مستخدمي موقعي فيس بوك وإنستجرام من عدم قدرتهم الدخول إلى حساباتهم، أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة، بالإضافة إلى عدم القدرة على مشاركة أي شيء على مواقع التواصل الأكثر شهرة في العالم.

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت أمس أنه في إطار العمل على توحيد تطبيقات الشركة، أعادت تسمية تطبيقي واتساب وإنستجرام مع إعادة اسمها.

وكانت فيسبوك قد بدأت بإدخال تغييرات وميزات جديدة إلى واتساب وإنستجرام بعد حصولها عليهما، حيث استحوذت فيسبوك على إنستجرام عام 2012 وعلى واتساب عام 2014، وتعيد الآن تسمية تطبيقات الرسائل الفورية الشهيرة مع إضافة اسمها، بحسب موقع "العربية".

وقد بدأت الإضافة بالظهور لدى بعض المستخدمين، بحيث أصبحت الأسماء إنستجرام من فيسبوك (Instagram from Facebook)، وواتساب من فيسبوك (WhatsApp from Facebook).

وتُعد هذه خطوة كبيرة من فيسبوك لأنها سمحت سابقاً لواتساب وإنستجرام بالعمل وأن تكون علامات تجارية مستقلة، وكان لدى الشركات رؤساء تنفيذيون وتطبيقات ومواقعهم الإلكترونية ومبان وعناوين بريد إلكتروني خاصة بهم.

للمرة الثالثة في 2019.. عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وإنستجرام وواتساب

منذ بداية عام 2019 تعرضت مواقع التواصل التابعة لشركة فيس بوك؛ واتساب وإنستجرام وماسنجر، إلى عطل أكثر من مرة.

وعن أول عطل يضرب المنصات التابعة لفيس بوك، واتساب وماسنجر وإنستجرام، خلال 2019، فكانت في مارس الماضي، واستمر هذا العطل ما يزيد عن 6 ساعات، في عدد من دول العالم، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية آنذاك أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.

واشتكى المستخدمون وقتها من عدم قدرتهم على استخدام المواقع، بالإضافة إلى مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور ومشاركتها، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

أما ثاني مرة تصاب فيها المواقع التابعة إلى فيس بوك بعطل، فكانت في أبريل الماضي، إذ تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وواتساب لعطل مفاجئ، حيث لا يمكن للمستخدم الدخول على حسابه الخاص على أي من المنصتين، وكانت الصفحات، وقتها، غير نشطة.

والمرة الثالثة كانت في يوليو 2019، حيث اشتكى المستخدمون آنذاك، حسبما تلقى موقع Down Detector المتخصص في رصد حالات المواقع الاجتماعية، من عدم القدرة على تحميل الصور ونشر المحتوى وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.