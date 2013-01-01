بعد علاج كيماوي واستئصال ثدي.. سيدة تكتشف خطأ تشخيصها بالسرطان

رحلة مؤلمة عاشتها البريطانية سارة بويل، البالغة من العمر 28 عامًا، بعدما تم تشخيصها بالسرطان، لكنها تصاب بالصدمة عندما تكتشف ثبوث خطأ تشخيصها الطبي.

بدأت قصتها في عام 2013 عندما لاحظت وجود ورم في صدرها، لكن الطبيب أخبرها أنه مجرد كيس ولا داعي للقلق، واظبت على فحص نفسها طوال 4 سنوات، أثناء عيشها في مدينة ستوك أون ترينت مع زوجها ستيفن، 31 عامًا، لكنها لاحظت أن صغيرها الرضيع "تيدي" يصرخ ويصاب بالضيق الشديد، كلما حاولت إرضاعه من ثديها الأيمن بالتحديد، مما دفعها لفحص نفسها عام 2017.

وأُخبرت بإصابتها بالمرحلة الثانية من السرطان السلبي الثلاثي، وأنه شكلًا نادرًا وغير هرموني للمرض، كان ذلك في مستشفى ستوك الملكي ببريطانيا، وخضعت بعدها لعدة جولات من العلاج الكيماوي الشاق، ثم أجرت عملية استئصال الثدي الثنائي وزراعة الثدي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ومع احتمالية انقطاع الطمث المبكر وعدم القدرة على الإنجاب مجددًا، منحها الأطباء فرصة لتجميد بويضاتها، لكن ذلك يؤخر العلاج لمدة تتراواح بين ستة وثمانية أسابيع، لكنها قررت عدم الاستماع للأطباء، والاستسلام لقدرها.

وأنجبت "سارة" طفلًا آخر يدعى "لويس"، وعانت من آلام شديدة خلال رحلة العلاج المرهقة، قبل تنصدم بحقيقة عدم إصابتها بالسرطان على الإطلاق، وتشخيص المستشفى الخاطىء لحالتها.

أصيبت بعدها بصدمة نفسيىة عنيفة، بعدما عملت أن الجراحة الترميمية الآن قد تعرضها لخطر الإصابة بالسرطان في المستقبل، بسبب إهمال المستشفى وتشخيصه الخاطىء.وطالبت "بويل" محامي الإهمال الطبي المتخصص بالتحقيق في القضية الخاصة بها، ومقاضاة المستشفى عما تعرضت له؛ لمنع تكرار معاناتها مع آخرين.