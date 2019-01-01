في ذكرى ميلادهما.. 5 أفلام جمعت مديحة كامل ورشدي أباظة

06:50 م | السبت 03 أغسطس 2019
رشدي أباظة ومديحة كامل

رشدي أباظة ومديحة كامل

كتب: فادية إيهاب

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3 أغسطس، تاريخ جمع ذكرى ميلاد اثنين من نجوم الفن هما دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة والفنانة مديحة كامل، اللذان ارتبطا معا بمجموعة من الأفلام المحفورة في ذاكرة السينما المصرية.. "الوطن" تستعرض في السطور التالية، أفلاما جمعتهما معا.. 

فيلم العيب عام 1967  

عام 1967، شاركت مديحة كامل الفنان رشدي أباظة في فيلم العيب، والذي دارت أحداثه حول ثلاثة فتيات يتخرجن حديثًا من الجامعة، ويعملن بأحد المكاتب بإحدى الوزارات المليئة بالرجال الذين يزورون أذونات الاستيراد لحساب أحد الرأسماليين وفي مقابل هذا يتقاضون منه رشوة، بعد تعيين الفتيات تتجه كل منهن في طريق ويكون من حظ إحداهن العمل في المكتب الذي يحرر الأذونات المزورة، ويحاول الموظفين ضمها إلى صفهم.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ جلال الشرقاوي، وقصة وحوارد يوسف إدريس، وسيناريو رمضان خليفة، وبطولة كل من لبنى عبدالعزيز، ورشدي أباظة، وصلاح منصور، وشفيق نورالدين، ومديحة كامل، ومديحة حمدي. 

فيلم حبي الأول والأخير عام 1975

وتشارك النجمان مرة أخرى عام 1975، في العمل السينمائي حبي الأول والأخير، والذي تدور قصته حول تفقد المخرج محمود سالم وجه جديد يمكن أن يقدمه للسينما، وفي رحلة البحث يتعرف على منى التي يعرض عليها العمل في السينما، تطلب منى من محمود سالم مهلة عرض الفكرة على خطيبها حسين الذي يوافق أن تعمل في السينما بعد تردد ، يسافر محمود ومنى إلى باريس، وهناك ينمو الحب فيما بينهما.

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ حلمي رفلة، وتأليف محمد عثمان، بمشاركة رشدي أباظة، ونبيلة عبيد، ومديحة كامل، ومحمد العربي، وعبدالمنعم إبراهيم، وعماد حمدي. 

عام 1975 فيلم دعوني انتقم 

وفي نفس العام من إنتاج فيلم حبي الأول والأخير، خرج أيضا فيلم آخر جمع "أباظة" و"مديحة" وهو دعوني أنتقم، والذي يتحدث عن مصرع هدى زوجة الرائد محمود وابنهما، على أيدي رجال عصابة تهريب، وعلى إثرها يستقيل محمود، ويقرر البحث بنفسه عن الجاني، وينجح في قتل اثنين من أفراد العصابة ويحكم عليه بالسجن، يتعرف داخل الزنزانة على حسان أحد أفراد العصابة ويهربان ويقدمه حسان للعصابة ليعمل معهم.

الفيلم من إخراج وإعداد  تيسير عبود، وسيناريو وحوار بشير الديك، بمشاركة كل من رشدي أباظة، وحسين فهمي، ومديحة كامل، وعادل أدهم، وزيزي مصطفى، وصلاح نظمي. 

 

أذكياء لكن أغبياء عام 1980 

عام 1980 قدم كلا من رشدي ومديحة فيلم أذكياء لكن أغبياء، من ﺇﺧﺮاﺝ: نيازي مصطفى، وتأليف يوسف عوف، ومشاركة عادل إمام، وسميرغانم، ويسرا، وليلى حمادة. 

وتدور قصة الفيلم حول تنكر الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة في ملابس النساء لكي يوافق حمدي على تأجيرغرفة لهما في الفيلا، يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد بحسونة فهما زملاؤهما في الجامعة، تكتشف بيسة سلوك حمدي، ولكنه يعاهدها على الاستقامة، ويحدد موعدًا لزواجهما. 

سأعود بلا دموع عام 1980 

في نفس العام تشارك النجمان في فيلم سأعود بلا دموع، الذي كان من ﺇﺧﺮاﺝ تيسير عبود، وﺗﺄﻟﻴﻒ فريدريش دورينمات، وسيناريو وحوار بشير الديك، بمشاركة كل من مصطفى فهمي، ومحمود المليجي، وحسين الشربيني، ومريم فخر الدين. 

القصة تبدأ بتخلي محمود ابن جابر صاحب أحد المصانع عن هند ابنة جمعة كبير العمال بالمصنع، بعد أن وعدها بالزواج تصحيحا لعلاقتهما غير الصحيحة، لتخوض هند رحلة طويلة وتتبدل أحوالها، وتحقق طفرة مالية كبيرة لتصبح من الأثرياء، ثم تقرر العودة لبلدها والانتقام من جابر وابنه بطريقتها الخاصة.

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