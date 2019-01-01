حازم إمام في مرمى غضب جماهير الزمالك: "آخرك موديل إعلانات"

دشنت جماهير الزمالك حملة انتقادات لاذعة على حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك السابق، على خلفية التصريحات المثيرة له مساء الجمعة على قناة ON SPORT، حيث قام باختيار النادي الأهلي الغريم التقليدي للفارس الأبيض كأفضل فريق في الموسم، الأمر الذي اشعل نيران غضب مشجعي القلعة البيضاء.

وأكد حازم إمام، في تصريحاته التلفزيونية، على أن الأهلي هو أفضل فريق في مصر لهذا الموسم، حيث تمكن من تحقيق الدوري في أصعب موسم بتاريخه، رغم الصعوبات التي تعرض لها خاصة توجيه الانتقادات للإدارة، ولكنهم تمكنوا من تجاوز كل ذلك في النهاية، وهذه هي شخصية البطل.

غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الرغم من اختيار حازم إمام للسويسري جروس، المدير الفني السابق للزمالك كأفضل مدرب بالموسم، وثنائي الزمالك طارق حامد كأفضل لاعب، ومحمود عبد الرحيم جنش كأفضل حارس، إلا أن اختياره للظهير الأيسر للأهلي علي معلول كأفضل محترف، والنادي الأهلي كأفضل نادي في الموسم لم يمر مرور الكرام على عشاق نادي الزمالك ليعبروا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت إحدى الصفحات عبر "تويتر" تحمل اسم "عايدة": "يا ناس اعذروه، يبقى لا اتحاد كرة ولا إعلام، ما لازم ينفذ ما يملى عليه، وبعدين من امتى بيتاخد رأيه هو كده يا ساكت يا يتكلم يخرف".

وعبر الكثير من مشجعي الزمالك من خلال تعليقاتهم على التصريحات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن غضبهم، حيث علق أحد مستخدمي "فيسبوك" بصفحة تحمل اسم محمد حسن: "حازم إمام مجامل أوي وشخصية مبتحبش الصدام، الأهلي خد الدوري ببركة دعاء الوالدين والزمالك خسر فارق 16 نقطة".

كما علق حساب آخر باسم وليد كساب: "بصراحة، سقطة جديدة لحازم، فيه اختراع اسمه اللباقة والكياسة وفن التمويه والهروب، زي ما قلت كده في الدوري الإنجليزي؟!، إنما الانبطاح ده عيب يا للي أبوك حماده إمام!، طالما ما عندكش شجاعة أنك تقول الصح"، وعلق أحد النشطاء على فيسبوك قائلاً: "كابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق فقط لاعب الزمالك السابق، فرق كبير بين عقليته وعقلية واحد زي ميدو مثلا، حازم إمام مينفعش غير موديل إعلانات".