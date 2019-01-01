أهمها الإفطار.. أفضل أوقات تناول الوجبات اليومية

11:09 ص | السبت 03 أغسطس 2019
وجبة إفطار

وجبة إفطار

كتب: الوطن

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الانتظام في تناول وجبات الطعام أمر لم يهم الكثيرين، لكنه تجاهله يعتبر خطأ بحق صحتهم، حيث أكدت العديد من الدراسات الطبية أهمية الالتزام بموعد معين لتناول الطعام، نظرا للمساهمة في خسارة الوزن، ومنح الجسم الطاقة اللازمة في الوقت المناسب، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب موقع "هيلث" الصحي، فإن توزيع وجبات الطعام في اليوم يساعد على خفض ضغط الدم والمساعدة في فقدان الوزن وكبح الشهية وغيرها، وإليك أفضل الأوقات لتناول الوجبات اليومية:

نصائح وجبة الإفطار

- من المفضل تناول طعام الإفطار في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ، والوقت المثالي للإفطار هو السابعة صباحا.

- بعض الأشخاص لا يلتزمون بالساعة السابعة صباحا، لكن لا ينبغي تأجيل الإفطار لما بعد الساعة العاشرة صباحا.

- على مائدة الإفطار، لابد من وجود أطعمة غنية بالبروتين مثل الألبان والبيض التي تمنح الجسم الطاقة.

- أظهرت دراسة نشرتها كلية الصحة العام بجامعة هارفارد، أن الذين تجاهلوا تناول هذه الوجبة كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أكثر من أولئك الذين يتناولونها.

نصائح وجبة الغداء

- الوقت المثالي لتناول الغداء عند الواحدة ظهرا، ولا يبتعد عن الساعة الرابعة مساء.

- إذا كان من المتعذر الالتزام بهذا الوقت، فيفضل أن تكون هناك فترة فاصلة بين الفطور والغداء تصل إلى 4 ساعات على الأقل، ذلك أن الجسم يصاب بنوع ما من الجوع بين 3-5 ساعات.

نصائح وجبة العشاء

- الوقت المناسب لتناول العشاء هو السابعة مساء، ويمكن تناوله في وقت لاحق، لكن على أن يفصله عن النوم 3 ساعات على الأقل.

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