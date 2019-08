نشر حساب "طيران الإمارات" عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو نادر يرصد لحظة اختراق أكبر طائرة للركاب بالعالم، الضباب، وهبوطها على مدرج المطار.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D