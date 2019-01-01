تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير "السوشيال ميديا"

ترويج عدد من مشاهير "السوشيال ميديا" في الكويت لبعض الأدوية والمستحضرات الطبية الغير مرخص بها، عرضهم لعقوبات واتهامات من قبل الرقابة الحكومية.

ويجني هؤلاء المشاهير أموال طائلة من السوشيال ميديا، عن طريق الترويج لمستحضرات التجميل والمأكولات، واستغلال سوق الإعلان الذي يحظى باهتمام واسع في الكويت، بحسب "سكاي نيوز".

وتدخلت الرقابة الحكومية، بعد انتشار ضجة عبر مواقع التواصل على خليفة أخبار عن تعرض بعض المستهلكين لمشاكل صحية كبيرة، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد الشطي، أن الوزارة أحالت عشرين من هؤلاء إلى النيابة، وتقوم باتخاذ إجراءات أخرى، لافتا إلى أن المحولين إلى النيابة منهم أفراد وجهات ووسائل إعلام.

ويواجه المشاهير المروجين للمستحضرات الطبية دون تراخيص عقوبات جزائية، كما يواجه العاملون منهم في الوسط الطبي عقوبات أخرى، وذلك لاستغلالهم مصداقيتهم المهنية للكسب المادي غير المشروع.