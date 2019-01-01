"كلنا هنفتقدك".. هكذا ودع لاعبو الأهلي محمد نجيب

8 سنوات داخل جدران النادي الأهلي، لم يكل ولم يشكُ من الجلوس احتياطيا فوقت أن يطلبه النادي يلقاه يلعب برجولة وحماس فهو رجل المواقع الصعبة والمباريات المهمة التي يقع فيها إصابة لأحد اللاعبين الأساسيين فيكون بديلا متميزا، ليثير إعلان رحيل محمد نجيب عن "القلعة الحمراء" حالة من الحزن والإشادة أيضا باللاعب والتعبير عن الحب له من قبل الجمهور.

وتحت شعار "في حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوا قلوبنا بتغيب الشمس انما اسمه عمره مابيغيب"، دشن جمهور الأهلي هاشتاج "شكرا كابتن محمد نجيب"، يوجهون فيه الشكر لمدافع الفريق، كما حرص لاعبو الأهلي على توديع اللاعب، عن طريق كتابة رسائل له عبر حساباتهم على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وفيما يلي نعرض أبرز رسائل وداع اللاعبين لزميلهم محمد نجيب:

عمرو السولية

غرد لاعب خط وسط النادي الأهلي، عمرو السولية كاتبا: "هتوحشنا يا كابتن نجيب راجل بمعنى الكلمة كلنا هنفتقدك وربنا يوفقك فى اللى جاي".

إسلام محارب

وكتب لاعب النادي الأهلي إسلام محارب، عبر حسابه على "تويتر": "ربنا يكرمك يا أحسن وأرجل شخصية في الملعب وبره الملعب بالتوفيق يا نجيب وربنا معاك".

صالح جمعة

وودع صانع ألعاب النادي الأهلي صالح جمعة، نجيب ببعض الكلمات كالتالي: "8 سنوات عطاء وتضحية والتزام واحترام ورجولة.. 8 سنوات مملوءة بالبطولات".

شريف عبدالفضيل

كما حرص لاعب النادي الأهلي السابق، على وداع نجيب قائلا: "لاعب رجولة بمعنى الكلمة وخدم الكيان بمنتهى التفانى والإخلاص".

وتصدر هاشتاج "#شكرا_كابتن_محمد_نجيب"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان الجونة التعاقد مع مدافع النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن الهاشتاج لاقى تفاعلا كبير من الجماهير المصرية خاصة وأن محمد نجيب لاعب ملتزم داخل الملعب وخارجه ولم تصدر منه أي مشكلة عبر مشواره الكروي الطويل.

وتوج محمد نجيب مع النادي الأهلي بـ5 ألقاب دوري ممتاز– وكأس مصر "مرة واحدة – كأس السوبر المحلي 4 مرات – دوري أبطال أفريقيا "مرتين" – كأس السوبر الأفريقي "مرتين" – كأس الكونفدرالية الأفريقية "مرة واحدة".