بالصور.. رواج سياحة الخيول على شواطئ الغردقة

تلقى سياحة الخيول على شواطي مدينة الغردقة السياحية رواج في ظل إقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية حيث جذبت ممارسة رياضة ركوب الخيول داخل مياه البحر المئات من السائحين الأجانب الزائرين لمدينة الغردقة والسير فى مياه البحر على ظهور الخيول.

وتنتشر سياحة الخيول علي شواطئ المحافظة الساحلية، لتميزها بشواطئ خلابة ومناظر طبيعية تبهر السياح وزوار مدينة الغردقة، من مختلف الجنسيات من الهواه ومحبي الخيول و أصبحت ممارسة هواية ركوب الخيول داخل مياه البحر أو السير بها على الشاطئ تجذب العديد من السائحين وبعد أن يتم تدريب الخيول بشكل جيد على السباحة والتحرك داخل مياه البحر والتعود على خط سير لا تخرج عنه خلال الرحلة يتم ضم الخيول للانطلاق فى رحلات البحر

ورغم ظهور سياحة الخيول منذ سنوات لكنها اصبحت مهنة وصناعة جديدة تعمل علي تنشيط القطاع السياحي والترويج للمدينة السياحية بشكل ملفت للنظر لتنال إعجاب السياح، مع زيادة نسبة إشغالات الفنادق السياحية والتي تعدت نسبة 85٪ ووصلت الي 100" ٪ في بعض الفنادق والمنتجعات السياحية.

وقال عيسى الاسبانى أحد مربي ومدربي الخيول، بمدينة الغردقة، أن سياحة الخيول أصبحت مطلب للسائح لدى وصوله لمدينة الغردقة حيث أنها وضعت علي رأس البرامج السياحية لمحبي الخيول منهم،.

مشيرًا الي أن الخيول التي يتم تأخيرها للسياح لها مواصفات معينة، وشروط للسلامة والتدريب الجيد حتي يتمكن السياح من ممارسة هوايتهم دون مشاكل أو إصابات، لافتًا الي أن الخيول المشاركة في الرحلات يتم تدريبها بشكل دائم ولها برامج تغذية ونظافة ورعاية بييطرية جيدة، حيث يكون لكل حصان شهادة بيطرية.

وأضاف الاسبانى أن هناك إقبالًا من السائحين على ممارسة ركوب الخيول سواء كانت لرحلات خاصة أو جماعية للأسر والاصدقاء، مشيرًا الي أن السائحون الألمان والانجليز أبرز الجنسيات طلبًا لها، إلي جانب المصريين الذين يأتون خصيصا لممارسة هذه الهواية.

وقال الاسبانى في بداية الرحلة يتم تدريب السائحين على كيفية ركوب الخيل فى إحدي المناطق الصحراوية للقريبة، والتي تكون مجهزة لذلك ويتوفر بها الامكانيات الخاصة للتدريب، وذلك لتوفيرالقدرة لدي السائح على قيادة الخيل والتحكم بها خلال سير رحلته علي ظهر الحصان وتوفير كل وسائل الأمان أثناء سيرها فى مياه البحر، حتي لايسقط من عليها، بالإضافه إلى التدريب الأساسي للخيول على المشى داخل مياه البحر.

وأوضح الاسبانى أن أكثر الرحلات التي يفضلها السياح لركوب الخيول هي الرحلات البحرية على الشاطئ على متن الخيول، حيث يتم الدخول لمياه البحر فى المنطقة الرملية الخالية والتي يتم التأكد من عدم وجود كائنات بحرية بها أو شعاب مرجانية، وذلك طبقًا للشروط البيئية وعدم إحداث أى تلوث بيئي.

جدير بالذكر الخيول المشاركة يكون لها طقوس خاصة ويتم تدريبها بشكل دائم ولها اهتمام بالتغذية والنظافة والرعاية البيطرية وشهادة بيطرية لكل حصان ولديها مواعيد محددة لتناول الغذاء بداية من وجبة الإفطار فى السادسة صباحا والغداء فى 12 ظهرا والعشاء فى السابعة مساء وأن كل حصان من هذه الخيول له لقب.

ويتم تدريب الخيول على المشى داخل مياه البحر، وفى نهاية الرحلة تخضع هذه الخيول للاستحمام من بقايا المياه المالحة