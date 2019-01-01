أبرزهم هارفارد بـ1830 خريجا.. الجامعات الأمريكية تخرج أثرياء العالم

01:30 م | الجمعة 02 أغسطس 2019
خريجين

خريجين

كتب: الوطن

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أظهر بحث جديد، أن الجامعات الأمريكية تخرّج أثرى أثرياء العالم، وبحسب وزارة التعليم الأمريكية، تحصل جامعة هارفارد على هبات مالية تقدر بنحو 37.6 مليار دولار، التي تعد الأكبر بالولايات المتحدة.

ورصدت قائمة نشرتها شركة "ويلث اكس"، المتخصصة في تقديم المعلومات عن الأثرياء في العالم، 20 جامعة تخرّج طلبة أصبح الواحد منهم يمتلك عشرات الملايين من الدولارات.

ومن ضمن الجامعات العشرين 17 جامعة في الولايات المتحدة و3 فقط خارجها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وعملت الشركة على اعتماد معيار "ultra high net worth"، الذي يعادل ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار أمريكي لكل خريج، وكتبت قائمة بالعدد الأكيد والمتوقع للخريجين المليونيرات.

وتصدر الشركة في كل عام، تصنيفا للجامعات التي بات خريجوها من أصحاب الملايين "فوق 30 مليون دولار".

كما تجمع معلومات عن خريجين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير، ومعلومات تقريبية عن ثرواتهم، ثم تعمل على ربط الأمرين في التصنيف.

وفيما يلي قائمة الجامعات حيث تخرج كل واحدة من الجامعات العشرين ما معدل 2000 مليونير، أما الجامعات الخمس الأولى فيصل الرقم إلى 3 آلاف:

جامعة هارفارد

1830 خريجا مليونيرا مؤكدا، ويبلغ مجموع ثرواتهم 1.9 تريليون دولار أمريكي. 

وهناك تقديرات أخرى يفترض وجود 13650 خريجا، تبلغ ثرواتهم المتوقعة 4.8 تريليون دولار مجموع ثرواتهم.

جامعة ستانفورد

775 خريجا مؤكدا، يبلغ مجموع ثرواتهم 1.1 تريليون دولار. 

وتنوه توقعات الشركة إلى وجود 5580 خريجا مليونيرا، يملكون ثروة تبلغ 2.9  تريليون دولار.

جامعة بنسلفانيا

744 خريجا مؤكدا يملكون نحو 731 مليار دولار.

بينما ترجح التوقعات وجود  5575 يملكون نحو 1.8 تريليون دولار.

جامعة كولومبيا

516 خريجا أكيدا، بثروة تصل إلى 621 مليار دولار.

بينما توقعات "ويلث إكس" فتشير إلى وجود 3925، يملكون 1.5 تريليون دولار. 

جامعة نيويورك

456 خريجا مؤكدا، يملكون 279 مليار دولار.

فيما تنوه التوقعات إلى وجود 3380 خريجا متوقعا، مع توقعات أخرى بثروات تصل إلى 712 مليار دولار.

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