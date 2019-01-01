مميزات في هواتف "آيفون" تعرض خصوصية الأشخاص للخطر

08:52 م | الخميس 01 أغسطس 2019
موبايل "أيفون"

موبايل "أيفون"

كتب: الوطن

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أفاد تقرير بحثي أنجز من طرف شركة "Hexway" ونشر على موقع "آرتس تيكنيكا"، أن بعض الخصائص الموجودة في هواتف الآيفون والتي توفرها شركة "أبل" الأمريكية يمكن استغلالها في الوصول إلى عدد من البيانات الحساسة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومن الخصائص التي توفرها "آبل"، "الواي فاي" الذي يسهل على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة  كلمات مرور، بجانب Air Drop  لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة، إلا أن تقريرا كشف أن هذه الميزات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة.

وأوضح التقرير البحثي، أن تشغيل "البلوثوت" يقدم معلومات مهمة عن نوعية الهاتف ونظام تشغيله ونوع بطاريته، وخاصية الـ Air Drop يمكن أن يستغله الهاكرز في الوصول إلى رقم الهاتف، كما جاء أن هذه المعطيات قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها بالطريقة الصحيحة قد يعرض صاحب الهاتف لمشاكل كثيرة.

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