مميزات في هواتف "آيفون" تعرض خصوصية الأشخاص للخطر

أفاد تقرير بحثي أنجز من طرف شركة "Hexway" ونشر على موقع "آرتس تيكنيكا"، أن بعض الخصائص الموجودة في هواتف الآيفون والتي توفرها شركة "أبل" الأمريكية يمكن استغلالها في الوصول إلى عدد من البيانات الحساسة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومن الخصائص التي توفرها "آبل"، "الواي فاي" الذي يسهل على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة كلمات مرور، بجانب Air Drop لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة، إلا أن تقريرا كشف أن هذه الميزات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة.

وأوضح التقرير البحثي، أن تشغيل "البلوثوت" يقدم معلومات مهمة عن نوعية الهاتف ونظام تشغيله ونوع بطاريته، وخاصية الـ Air Drop يمكن أن يستغله الهاكرز في الوصول إلى رقم الهاتف، كما جاء أن هذه المعطيات قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها بالطريقة الصحيحة قد يعرض صاحب الهاتف لمشاكل كثيرة.