سيدة بريطانية تفقد بصرها لاستحمامها بالعدسات اللاصقة

08:30 م | الخميس 01 أغسطس 2019
عدسات لاصقة

عدسات لاصقة

كتب: الوطن

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 بسبب عدم خلع العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، تعرضت سيدة للإصابة بالعمي بعدما تأذت قرنيتها نتيجة ندبات دائمة بها.

وبحسب مجلة "نيو إنجلاند" البريطانية الطبية، فإن السيدة التي تعرضت للعمي، ذات 41 عاما، كانت ترتدي العدسات أثناء الاستحمام والسباحة، مما سمح لطفيليات الأميبا بالوصول إلى مقلة العين والنمو هناك، وتسبب استقرار الميكروبات في القرنية في ألم شديد ورؤية ضبابية، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

إصابة السيدة البريطانية بالعمى لم تكن الأولى من نوعها 

وتلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، فقد أصيب رجل بريطاني عمره 29 عاما بالعمى العام الماضي، بعد تعرضه للنوع ذاته من العدوى جراء الاستحمام دون خلع العدسات.

 وتسلط تلك الحوادث النادرة على مخاطر ارتداء العدسات، التي حذر منها جون هوفانيزيان، الناطق باسم الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، قائلا إن ارتداء معظم الناس العدسات اللاصقة يجب أن يكون بأمان مع اتخاذ احتياطات بسيطة، حيث أن المخاطرة الممثلة في ارتدائها طوال الليل أو تعريضها للماء تشبه التواجد في سيارة دون حزام الأمان".

ووفقا لهوفانيزيان، فإن ارتداء العدسات أثناء الاستحمام أو السباحة يحول مقلة العين إلى ما يشبه مزرعة البكتيريا، مضيفا إن العدسات اللاصقة تشبه الإسفنجة الصغيرة التي تضعها في عينيك، تمتص الأشياء ويحافظ عليها على اتصال مع عينك، حيث توفر البيئة الدافئة والرطبة وقتا لتنمو الفطريات والأميبات.

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