قبل The Irishman.. أفلام جمعت روبرت دي نيرو وآل باتشينو

أطلقت شركة نتفليكس الإعلان الدعائي الأول، لفيلمها المرتقب بعنوان "الإيرلندي" أو The Irishman، تمهيداً لعرضه الأول في افتتاح مهرجان نيويورك السينمائي، ثم عرضه على شبكتها في 27 سبتمبر القادم.

الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو، ومن إخراج الأمريكي مارتن سكورسيزي.

تستند أحداث الفيلم إلى كتاب لتشارلز براندت بعنوان "سمعت أنك تدهن المنازل"، والذي يسرد مذكرات زعيم المافيا ورجل العصابات الأمريكي فرانك شيران، الملقب بـ"الإيرلندي"، الذي تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية إلى قاتل مأجور، بعد تورطه في اختفاء زعيم العمال جيمي هوفا عام 1975، ومقتله عام 1982.

The Irishman ليس أول عمل سينمائي يجمع النجمين دي نيرو وآل باتشينو، إذ سبق لهم العمل معا في 3 أفلام شهيرة، نستعرضهم فيما يلي:

The Godfather (العراب - الجزء الثاني)

أول عمل يجمع آل باتشينو وروبرت دي نيرو، صدر عام 1974، ويعتبر ثالث أفضل فيلم في تاريخ السينما، وفاز بـ6 جوائز أوسكار في نسختها 47، منها أفضل ممثل دور مساعد وكانت من نصيب دي نيرو، وأفضل إخراج لمخرجه الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا.

تدور أحداث الفيلم حول قصتين متوازيتين؛ الأولى تتعلق بالابن مايكل كورليوني في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول، إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا.

والثانية عودة للماضي لتاريخ الأب فيتو كورليوني وطفولته في صقلية بإيطاليا في بداية القرن العشرين، وهجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.

Heat (الحرارة)

أنتج هذا الفليم عام 1995 من تأليف وإخراج مايكل مان، وهو ثاني عمل يجمع النجمين آل باتشينو ودي نيرو.

وتدور قصة الفيلم حول عصابة محترفة تعمل لحساب بعض الأشخاص وتختص بسرقة البنوك وصناديق الائتمان ويدير هذه العصابة مجرم ذكي يجسده روبرت دينيرو، وتؤدي العصابة عملية سرقة ضخمة في لوس أنجلوس ويحقق في ذلك رجال الشرطة بقيادة الملازم الذي يقوم بدوره آل باتشينو، الذي يسعى لحل تلك القضية والقبض على هذه العصابة.

Righteous Kill (القتل المبرر)

صدر عام 2008 سيناريو راسيل غويرتز، إخراج جون آفنيت، وهو العمل الثالث الذي يجمع روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

وهو فيلم جريمة وإثارة، يحكي قصة عمل اثنين من المحققين المخضرمين في مدينة نيويورك في قضية هروب سلسلة من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام.