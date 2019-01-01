غدا أول الشهر.. فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وبناء على ذلك فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، سيكون في 11 أغسطس الجارِ، الموافق يوم الأحد- بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وعن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، قال الدكتور محمد وهدان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنها أيام مباركة وفيها نفحات وخيرات كثيرة، لو علمها المسلم لبادر إلى استغلالها في الطاعة والعبادة من أولها لآخرها، وتجنب الوقوع في المحرمات لما لها من فضل عظيم.

وأكد وهدان لـ"الوطن"، أن هذه الأيام يقع فيها يوم التروية، وهو اليوم الذي رأى فيه سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فقال إن هذا من الشيطان، ثم أخبرته الملائكة بأنها رؤية من الله وليست من الشيطان، وأن الله فداه بذبح عظيم، وفيها يوم وقفة عرفات ويوم عيد الأضحى، فهي أيام عظيمة جدا.

على المسلم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة قدر المستطاع

وأوضح وهدان، أنه على المسلم أن يتشبه بالحجاج ويقيم شعائر الله، فيذبح الأضاحي ويحلق شعره أو يقصره في نفس اليوم الذي يفعل فيه الحجاج ذلك، وأن يكثر من الصيام والصلاة قدر المستطاع فمن يقدر على صيام العشر أيام كاملة فهو ثواب عظيم، ومن لم يستطع يكتفِ بصيام يوم عرفة، ويبتعد عن الحرمات بقدر المستطاع.

وأكد أنه من المستحب في هذه الأيام الدعاء للوالدين والتصدق على الفقراء والمحتاجين، فالله يضاعف الحسنات في هذه الأيام بشكل أكثر من مضاعفتها في أي يوم آخر، لذا على المسلم أن يحرص على أن يكون له ورد يومي من العبادة والعمل الصالح، وأن يكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار.

وأضاف الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن الله يضاعف الحسنات فإن السيئات أيضا تكون مضاعفة، لذا على المسلم أن يبعد نفسه عنها بقدر الإمكان، لافتًا إلى أنه جزء كبير من أعمال الحج يقع في هذه الأيام وبإمكان المسلم عمل حجة كل يوم منها، عن طريق حرصه على صلاة الفجر في وقته وقراءة القرآن إلى طلوع الشمس، فهذه حجة لمن لم يستطع الحج أو يقدر على تكاليفه، وكذلك فإن نية الحج تعني الحج، والله يتقبل لأن الدال على الخير كفاعله.