يبدأ سعره بـ5666 جنيها.. مواصفات هاتف Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T اسم الموبايل الجديد الذي أصدرته شركة شاومي في مصر بشكل رسمي، ليتصدر عقب إعلانه قائمة محركات البحث "جوجل" لمعرفة مواصفاته وسعره.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل موبايل Xiaomi Mi 9T الجديد، حسب الموقع الرسمي لشركة Xiaomi Egypt.

1. Xiaomi Mi 9T يتمتع بمعالج سناب دراجون 730.

2. شاشة AMOLED كاملة ببصمة مدمجة تحت الشاشة، دقة الشاشة: 2340 x 1080 FHD+ 403 PPI، السطوع: 600nit (HBM) / 430nit.

Xiaomi Mi 9T يدعم التصوير بجودة الـ4k

3. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بأكثر من جودة حيث الـ4k بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، فضلا عن جودة الـFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية.

4. وعن الصوت يدعم الهاتف الجديد ميكروفونا إضافيا، متخصصا في عزل الضوضاء في أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة سواء للتحدث أو التصوير أو التسجيل.

5. أما سعة التخزين للموبايل فهي "6 جيجابايت + 64 جيجابايت، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت".

6. يحوي الموبايل الجديد كاميرا خلفية ثلاثية 48 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية منبثقة للصور السيلفى 20 ميجابيكسل

7. البطارية 4000 مللي أمبير، داخلية غير قابلة للإزالة، بجانب موصل USB نوع-C قابل أن يعكس متضمنا شاحن سريع قياسي بقدرة 18W، وشحن لاسلكي سريع بسعة 18 وات.

8. أبعاد الموبايل الجديد هي (الارتفاع 156.7mm، العرض 74.3mm، السُمك 8.8mm، الوزن 191g).

9. وتحتوي العلبة الخاصة بالهاتف الجديد Mi 9T على محول الطاقة، غطاء حماية بسيط، كابل USB نوع C، أداة إخراج بطاقة الـSIM، اسم المستخدم، شهادة الضمان.

10. عن سعر Xiaomi Mi 9T فيبدأ بـ5666 جنيه فقط لنسخة 64+6 جيجا، و5999 لنسخة 6+128 جيجا.