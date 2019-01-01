مضاد للاكتئاب ويغسل الكلى.. فوائد الشمام الأصفر

للشمام الأصفر فوائد عديدة لصحة الإنسان، إذ يحسن حالة الكلى، ما يؤدي إلى تخفيف الورم الناتج عن تراكم السوائل في الجسم، وفقا لخبيرة التغذية لودميلا بابيتش.

وذكرت بابيتش أنّ الشمام يعمل على تغذية الخلايا بالرطوبة اللازمة والعناصر المعدنية المفيدة، ومدر خفيف للبول، ويساعد على إخراج السوائل الزائدة من أنسجة الجسم، ويعيد التوازن الحمضي المائي في الجسم، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأكدت خبيرة التغذية أنّ أفضل طريقة للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم هي تناول الشمام، إذ إنّه وسيلة فعالة جدا لغسل الكلى والتخلص من السوائل الزائدة، من خلال وضع بذور الشمام في ماء دافئ مغلي وتركه عدة أيام، وتناوله أكثر من مرة في اليوم.

وبحسب خبيرة التغذية، فالشمام يمنع تكون الحصى في المرارة، كما أنّه مضاد طبيعي للاكتئاب، إذ يساعد على تخفيف التوتر النفسي والتهيج، وتؤثر الفيتامينات والعناصر المعدنية به في الجهاز العصبي.

وقالت بابيتش إنّ مفعول الشمام في تحسين الحالة المزاجية لا يقل عن مفعول الشوكولاتة والموز، فبعد بضع دقائق من تناوله يرفع مستوى هرمون السعادة "سيروتونين" في الجسم.

وتوصي بابيتش بتناول الشمام بعد ساعة ونصف على تناول وجبة الطعام، ونصحت بعدم تناوله مع مادة غذائية أخرى، خاصة مع اللبن ومنتجات الألبان والمشروبات المحلاة والمعجنات.