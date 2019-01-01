في فيديو قديم.. لاعب الأهلي الجديد عن سبب تسميته بـ"قفشة": "كنت بقفش فراخ"

07:09 ص | الخميس 01 أغسطس 2019
محمد مجدي قفشة

محمد مجدي قفشة

كتب: كريم عثمان

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تشهد ملاعب كرة القدم المصرية، أسماء لاعبين تثير تعجب الجماهير بسبب معانيها، والتي تجعل هؤلاء اللاعبين يخلدون في الذاكرة حتى وإن لم يكن لهم أثر كبير على مستوى ما قدموه، ولعل أبرز هذه الأسماء في الآونة الأخيرة هو محمد مجدي "قفشة"، المنتقل حديثا للنادي الأهلي.

استعدادا للموسم القادم، وتدعيما للخط الأمامي للشياطين الحمر، حسم النادي الأهلي صفقة انتقال محمد مجدي "قفشة"، لاعب فريق بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه، وتم حسم الصفقة بشكل رسمي والإعلان عنها خلال الساعات الماضية.

قفشة: سميت بهذا اللقب بسبب عملي في ذبح الدجاج

في حوار تلفيزيوني سابق، كشف محمد مجدي، لاعب نادي بيراميدز السابق، والنادي الأهلي الحالي سبب تسميته بـ"قفشة"، مؤكدا أن هذا اللقب بسبب عمله في ذبح الدجاج.

وقال مجدي، في ضيافة برنامج "الحريف" عبر شاشة "dmc"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، "والدتي في البلد كانت بتبيع فراخ، ولما كنت صغير كنت أنا اللي بقفش الفراخ وبدبحها.. فعشان كده سموني قفشة".

وأضاف "قفشة" سبب آخر لتسميته بهذا الاسم، "على طول الكرة كانت معايا وأنا صغير وقافش فيها، فأحمد قريبي سماني قفشة".

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