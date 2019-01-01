بالفيديو.. في درجة حرارة 45.. رجل يرقص أثناء تأدية عمله

05:09 ص | الخميس 01 أغسطس 2019
رجل يرقص في درجة حرارة 45

رجل يرقص في درجة حرارة 45

كتب: حاتم سعيد حسن

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لم يتأثر رجل بأي شكل بدرجة الحرارة، التي بلغت 45 درجة مئوية، وظل يرقص وهو يمارس عمله المعتاد.

وكان الرجل يمارس عمله بشكل طبيعي وبدأ يلوح بعصاه المصنوع من الألومنيوم في الهواء في انسجام تام، وهو يستمع إلى الموسيقى في سماعاته حتى يبقى سعيدا أثناء تأدية عمله، وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققا تفاعلا كبيرا بين رواده، فقد تجاوز على مواقع "تويتر" الـ200000 مشاهدة.

وبحسب "ديلي ميل"، قال الرجل ويدعى "بن" بأنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو ولكنه سعيد لأنه صنع ضجة كبيرة على الإنترنت، وكان "بن" قد اشتهر بأداءه للرقص في ضاحية بني ياس في الإمارات العربية المتحدة، لكن لم يتضح أين كان يمارس حركات رقصه الموجودة في مقطع الفيديو.

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