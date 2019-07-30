فشلت في علاقاتها العاطفية مع الرجال.. بريطانية تعلن زواجها من كلبها

إليزابيث هود وزوجها
أعلنت امرأة بريطانية زواجها من كلبها، واحتفلت به خلال برنامج "هذا الصباح"، الذي يُعرض على قناة "آي تي في" البريطانية.
وفسرت إليزابيث هود زواجها من كلبها بأنها فشلت في جميع علاقاتها العاطفية، فقررت عدم مواعدة الرجال، واستبدال علاقة محكومة بالفشل، بأخرى مع كلبها المخلص، الذي يشاركها جميع أوقاتها، خصوصا بعد تركها العمل.
إليزابيث أعلنت عن زواجها خلال حلولها ضيفة في حلقة أمس من البرنامج التلفزيوني "هذا الصباح"، بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني.
وفي نهاية الحلقة، أعلن فريق عمل برنامج "هذا الصباح"، إليزابيث وكلبها زوجين، إذ ارتدت السيدة ثوباً أبيضاً، بينما ارتدى كلبها بدلة سوداء، على غرار مراسم الزواج المعروفة.
The moment we officially pronounced Elizabeth and Logan as Dog and Wife! pic.twitter.com/0xZwaAhj7k— This Morning (@thismorning) July 30, 2019
The moment we officially pronounced Elizabeth and Logan as Dog and Wife! pic.twitter.com/0xZwaAhj7k
وبعد نهاية الحلقة، وجه قطاع من الجمهور اتهاما لـ"هذا الصباح" وقناة "آي تي في"، بالسعي إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية، عبر إتاحة مساحة للسيدة، التي رجَّحوا أنها مصابة بمرضٍ نفسي.
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