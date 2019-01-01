اكتشاف الجين المسبب لمرض ستيفن هوكينج

01:13 م | الأربعاء 31 يوليو 2019
ستيفن هوكينج

ستيفن هوكينج

كتب: الوطن

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أعلن علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية عن اكتشافهم للجين المسؤول عن تدمير الخلايا العصبية، المسبب لمرض التصلب الضموري، الذي كان يعاني منه العالم ستيفن هوكينج.

ووفقا للنتائج فإن جين "RPS25" يقوم بتشفير جزء من البروتينات، المسؤولة عن إزالة تراكمات المركبات السامة، وفقت لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن موقع  "EurekAlert".

وعندما قام الباحثون بحجب الجين في الخمائر التى أخذت من الخلايا العصبية لمرضى وذباب الفاكهة، انخفض مستوى تراكم السموم إلى النصف، وزاد عمر الذباب، فضلا عن أن حجب هذا الجين تسبب في زيادة البروتين في نسيج الخلايا المشكلة، التى يعاني منها مرضى هنتجتون وضمور المخيخ والنخاع الشوكي.

ويعاني المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري أو مرض لوجبرتج، من موت الخلايا العصبية الحركية، بسبب العوامل الوراثية لتطور المرض، والسبب الرئيسي هي الطفرة التى تصيب أجزاء الحمض النووى.

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