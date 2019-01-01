ريال مدريد في الوديات "خاسر بالثلث".. وجماهير برشلونة: موسم الضحك بدأ

من جديد سقط ريال مدريد الإسباني في فخ الهزيمة، في ثالث مبارياته الودية، الأمر الذي اعتبره جمهور "المارينجي" لا يحتمل، خاصة بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الإنجازات التاريخية، الأمر الذي جعلهم يمنون النفس بموسم تاريخي على غرار ما سبق مع "زيزو"، ولكن بداية الموسم لا تبشر بالخير.

كتيبة زيدان خسرت، بالأمس، أمام فريق توتنهام الإنجليزي، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، أحرزه المهاجم الإنجليزي هاري كين، في مباراة نصف النهائي لكأس "أودي"، حيث جاء هدف "السبرس" الوحيد حينما استغل "كين" كرة معادة بالخطأ من البرازيلي مارسيلو ووضعها بسهولة في مرمى ريال مدريد (22).

هزيمة النادي الملكي لم تكن الأولى خلال مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، بل سبقتها هزائم أخرى، ذاق معها جمهور "الأبيض" مرارة خسائر الموسم الماضي، بعدما أخفق الريال في إحراز أي لقب محلي أو دولي.

أتليتكو يقسو على ريال مدريد بسباعية قبل الموسم الجديد

قبل 4 أيام، حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً كاسحاً على ريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل 3، فى مباراة ديربي العاصمة الإسبانية التي جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات بطولة الكأس الدولية للأبطال، على ملعب "ميتلايف ستاديوم".

بايرن ميونخ يدك حصون مدريد بـ3 أهداف في أولى مبارياته التحضيرية

وفي 21 من الشهر الجاري، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره ريال مدريد الإسباني بثلاثية أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الجديد.

افتتح كورينتين توليسو التسجيل للعملاق "البافاري" في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ثانيًا للفريق في الدقيقة 67، كما سجل سيرج جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 70، فيما جاء هدف"المارينجي" الوحيد بتوقيع رودريجو جوس في الدقيقة 85.

جماهير برشلونة بعد هزائم ريال مدريد المتتالية: موسم الضحك بدأ

عمد مشجعو ريال مدريد، من رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى السخرية حيال خسائر ريال مدريد، سواء على مستوى الجمهور الإسباني أو حتى مشجعو برشلونة في مصر والوطن العربي.

وجاءت سخرية مشجعي "البلاوجرانا" بين التغريدات والتعليقات، فمنهم من سخر من لوكاس فاسكيز لاعب ىالريال، واصفا إياه بالمخترع، ومنهم من قال إن "موسم الضحك بدأ".