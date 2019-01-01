كرمز للمقاومة .. اقتراح ببناء كنيسة بخشب نوتردام المحترق

09:51 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019
اقتراح إنشاء كنيسة مقابلة لكاتدرائية نوتردام المحترقة

اقتراح إنشاء كنيسة مقابلة لكاتدرائية نوتردام المحترقة

كتب: الوطن

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قدم مجموعة مهندسين أمريكيين مشروع لبناء كنيسة مؤقتة مقابلة لكاتدرائية نوترادم باستخدام خشب الأخيرة المحترق كرمز للمقاومة، ولإيجاد بديل للمصلين خلال السنوات التي سوف يستغرقها الترميم.

ونشرت مجموعة "جينسلز" للمهندسين وأخصائي التصميم هذا المشروع الذي أطلق عليه "بافيون نوتردام" تلبية لنداء المونسينيور باتريك شوفيه الكاهن المسؤول عن الكاتدرائية، الذي دعي إلى إقامة كنيسة مؤقتة في موقع الكاتدرائية، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عن وكالة فرانس برس.

وكان الاقتراح وضع مدة 6 أشهر لبناء الكنيسة المؤقتة في حالة المؤقتة، وسوف تبلغ مساحة المنشأة حوالي 1600 متر مربع، ويمكن استغلالها بأكثر من طريقة منها القداس الإلهي والمعارض، وحتى إقامة الحفلات الدينية.

وقد وضع مهندسو شركة جينسلز تصور للكنيسة من خلال استخدام خشب الكاتدرائية المحترقة، باعتباره "رمزية قوية" إذ إن هذه التقنية القديمة تتيح حماية الخشب من آثار النيران.

وستكون للكاتدرائية المؤقتة لافتات متحركة لتبديل وجهة استخدام الموقع تبعا للحاجة. كما ستقام لافتات متحركة كبيرة خلف المذبح لتوفير إطلالة مباشرة على الكاتدرائية.

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