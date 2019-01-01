بيطري يوضح السبب الحقيقي لظهور ثعبان الطريشة في التجمع: بلاش خزعبلات

03:40 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019
الطريشة

الطريشة

كتب: منة العشماوي

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بعد ظهور ثعبان "الطريشة" بالتجمع الخامس داخل "كمبوند" تابع للقاهرة الجديدة، تعددت التفسيرات عن سبب ظهورها والتي كانت أبرزها بسبب القضاء على الكلاب في هذه المنطقة.

حالة من الاستياء انتابت الدكتور البيطري أحمد النبراوي، بعد قرائته لهذه التفسيرات قائلا لـ"الوطن"، إن ذلك ليس له أي أساس علمي واصفا إياه بـ"تفسير خزعبلي، أن الكلاب اتقتلت في الشارع فالثعابين ملقتش اللي ياكلها فهجمت على التجمع".

ويؤكد النبراوي في تلك النقاط الآتية أن هذا التفسير ليس له أي أساس علمي وفقا لقوله ووصفه:

- تعتبر هذه حالة واحدة ولا تدل على أي تغير بيئي، حيث إنه ليس هجوم أسراب من الثعابين، موضحا الأمر بمثال: "من فترة عثروا على تمساحين في شارع البطل أحمد كنا نقول بقى بسبب قتل أفراس النهر في المهندسين".

- كيف يقتل كلب ثعبان الطريشة، حيث إن هناك آلاف الحالات المسجلة لبشر وكلاب قتلهم سم هذا الثعبان ومن الممكن أن يقتل أسد وأحيانا فيل صغير.

- بالطبع، لايزال يوجد كلاب ضالة في شوارع التجمع، ولم يتم قتلهم جميعا، حيث إن في آخر إحصائية ترصد 15 مليون كلب بلدي في الشوارع.

- مقولة إن الثعابين هي فريسة طبيعية في البيئة بالنسبة للكلاب يعتبر أمر خاطئا، فالكلاب من الممكن أن تصطاد كلاب في حال تدريبها على ذلك فقط ولكن ذلك غير موجود في الطبيعة مثل حيوان النمس الذي من طبيعته اصطياد الثعبان.

- تواجد ثعبان الطريشة ليس له أي تفسير غير التوسع العمراني في المناطق الصحراوية، ويؤكد ذلك المهندسين أو المقاولون وحكايتهم عن كمية الثعابين والعقارب اللاتي شاهدوها في أي موقع جديد سواء القاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر وغيره.

وأوضح النبراوي، في نهاية حديثه أنه ليس مع قتل الكلاب الضالة ولكنه يرفض التفسيرات الخاطئة: "ويقعد يقولك دول دمروا التوازن البيئي".

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