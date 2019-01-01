بالفيديو.. بسبب اغتصاب جماعي كاذب.. القبض على امرأة بريطانية في قبرص

أجّلت محكمة قبرص، مساء الاثنين، قضية امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 19 عاما، يشتبه في أنها قد اتهمت زورا مجموعة من الأشخاص بالاغتصاب الجماعي.

وكانت الشرطة القبرصية، قد ألقت القبض على امرأة يوم الأحد بعدما سحبت اتهامها بأن 12 مراهقا اغتصبوها في غرفة فندق في بلدة أيانابا الساحلية جنوب شرق البلاد في منتصف يوليو، وأنكر المتهمون إدعاء المرأة، وفقا لـ"يورونيوز".

وتم استدعاء المرأة إلى مقر الشرطة، حيث غيرت شهادتها، وقالت إنها طوعا كانت تعمل مع الشباب في الفندق دون إدراجها في سجلات العمل ولكنهم سجلوا اسمها، مما أثار غضبها، وتم احتجاز المرأة حاليا بشبهة الأذى العام، وفقا لما أوردته "قبرص نيوز".

وكانت السلطات القبرصية في بلدة باراليمني، قد أجلت المحاكمة إلى جلسة يوم الثلاثاء بعدما فشل محامي المرأة في الحضور يوم الاثنين، وأفرجت السلطات عن 5 من المتهمين الـ 12، الذين تم اعتقالهم في الأصل لاستجوابهم الأسبوع الماضي، والسبعة الباقين أفرجت عنهم يوم الأحد.