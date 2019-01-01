شخص يدفع طفلا وأمه نحو قطار سريع في ألمانيا

03:50 ص | الثلاثاء 30 يوليو 2019
محطة فرانكفورتر للقطارات - أرشيفية

محطة فرانكفورتر للقطارات - أرشيفية

كتب: حاتم سعيد حسن

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قالت الشرطة الألمانية إن شخصا دفع طفلا، 8 سنوات، وأمه، نحو مسار القطار في محطة فرانكفورت الرئيسية، مساء الاثنين، فلقي الطفل مصرعه بينما استطاعت الأم تفادي القطار.

وكان رجلا دفع الأم ثم الصبي إلى مسار القطار بينما كان قطار "ICE" فائق السرعة يتجه نحو المحطة، وتعتبر محطة فرانكفورت أحد أكثر المحطات ازدحاما في ألمانيا، واستطاعت الأم أن تتفادى القطار ولكن الصبي لقي مصرعه.

وقالت الشرطة إن المشتبه به دفع الأم والإبن نحو المسار وحاول فيما بعد على ما يبدو دفع شخص آخر، وقد فر المشتبه به الذي يبلغ من العمر 40 عامًا من المكان وبعد ملاحقته من قبل الشرطة تم اعتقاله بالقرب من المحطة واستجوابه ولم تكن هناك معلومات فورية عن دوافعه لإراكاب الحادث.

وقالت إيزابيل نيومان المتحدثة باسم الشرطة إنه لا يبدو أن هناك صلة بين المشتبه به والضحايا، وأكدت أنه تم نقل والدة الصبي إلى المستشفى وتم استجوابها، ولم يكن هناك معلومات عن إصاباتها.

وأضافت الشرطة الألمانية أن المشتبه به مواطن إريتري، ولكن لم تعلن عن مزيد من المعلومات، وأصدر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بيانا أدان فيه الحادث قائلا: "هذا العمل مروع بأقوى العبارات" وحذر من استخلاص النتائج قبل معرفة المزيد من التفاصيل حول الحادث، وأضاف سيهوفر إنه نظرًا للعديد من الجرائم الخطيرة مؤخرًا ، فسوف يقطع عطلته ويلتقي رؤساء سلطات الأمن اليوم الثلاثاء.

وتعتبر حادثة يوم الاثنين تتشابه مع قضية حدثت في وقت سابق من هذا الشهر تم فيها دفع امرأة، تبلغ من العمر 34 عاما، أمام قطار وقتلت في فوردي بشمال ألمانيا، وكان المشتبه به في تلك القضية صربي ألماني المولد ورهن الاحتجاز.

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