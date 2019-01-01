"هتعمل زووم".. علماء يبتكرون عدسات لاصقة يمكنها تكبير الصورة

01:44 ص | الثلاثاء 30 يوليو 2019
عدسات لاصقة يمكنها تكبير الصورة

عدسات لاصقة يمكنها تكبير الصورة

كتب: شريف عبدالبر

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ابتكر العلماء بجامعة كاليفورنيا عدسات لاصقة للعين، يمكن لمن يرتديها أن يكبر المنظر الذي يراه، عن طريق الرمش بعينه مرتين. حيث يمكن لحركات العين المختلفة، مثل الومض (الرمش) نقل إشارات عصبية إلى مستقبلات بالعدسة.

وأوضح رئيس الباحثين، شينج قيانج كاي، في حديثه مع موقع "نيو ساينتست" الأمريكي، أنه يوجد إمكانية لترسيم النشاط الكهربائي للعين، حتى أثناء النوم، حيث إن أي حركة لكرة العين ينتج عنها نبضات كهربائية قابلة للقياس، حتى لو كانت العين نفسها مغلقة ولا ترى شيئا.

فريق الباحثين قاس النبضات الكهربائية للعين، وابتكروا طريقة لاستخدام تلك النبضات في تغيير البعد البؤري للعدسات اللاصقة. الطريقة التي ابتكرها العلماء تعتمد بدرجة كبيرة على المواد اللينة القابلة للانثناء المستخدمة في صناعة العدسات، والتي تعتبر نوعا جديدا من المطاط الصناعي العازل للكهرباء، والتي يمكنها أن تغير من البعد البؤري للعدسات بنسبة قد تصل إلى 32%.

الباحثون يعتقدون أن هذه العدسات سيكون من الممكن استخدامها في المستقبل لتصنيع بدائل بصرية صناعية للأشخاص المصابين بالعمى، والنظارات الطبية متعددة البؤر، والروبوتات التي يتم التحكم بها عن بعد.

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