طريشة وأصوات مرعبة.. ماذا يحدث في التجمع؟

التجمع الخامس من أرقى المناطق في القاهرة الجديدة، ويتميز بفيلاته وقصوره وتنوعه العمراني بين الروماني والإسلامي والفرعوني والحديث، وأيضا يتميز بالغرائب التي تظهر به بين فترة وأخرى.

بين الأصوات المرعبة وظهور الحيوانات المفترسة، شهدت منطقة التجمع الخامس، التي تقع بين طريق السويس شمالا وطريق القطامية–العين السخنة جنوبا، أحداثا غريبة أثارت قلق سكان المنطقة.

الطريشة

فوجئ سكان مدينة التجمع الخامس بظهور الأفعى المصرية المقرنة "الطريشة"، داخل كمبوند بالمدينة التابعة للقاهرة الجديدة، أمس الأول، ما أثار الرعب والفزع بين الناس.

وقال الدكتور محمد فهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ذلك يأتي نتيجة القضاء على الكلاب بالتجمع، التي كانت تثير فزع الأفاعي وتجبرها على الهرب والاختباء داخل جحورها.

أصوات غريبة ومرعبة

في يناير 2018، سجَّلت شابة أصواتا مرعبة غريبة بمنطقة التجمع الخامس، أثارت الخوف والرعب وانتشرت بشدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجَّلت الأصوات شابة تُدعى رضوى جمال، التي بدأت تتساءل عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "يا جماعة سامعين الصوت ده؟.. ده مش كلب والله ما كلب لما خرجت أبص لقيت راجل واقف في البلكونة في الدور التاني اللي هي في الڤيلا اللي مصوراها أول ما خرجت وقف الصوت ده من امبارح وبيظهر بليل بس وطول اليوم عادي أنا مش فاهمة ده إيه وأختي الصغيرة مرعوبة".

وفي وصف هذه الأصوات قالت: "مش صوت كلب أبداً وما بيظهرش قبل الفجر ولا حاجة، دا ابتدا من الساعة 6، والصوت ما بيبطلش ده لو كان كلب كان نفسه اتقطع والله، أنا ساكنة في التجمع الخامس والمنطقة هادية والصوت بيطلع لوحده، ده حتى لو حد تعبان كان قال آه أو حتى اتوجع لكن الصوت مبيطلعش إلا كده بس".

وذكرت رضوى في "بوست" آخر: "أنا صورت ڤيديو تاني في صوت الكلب اللي عند الناس اللي في الفيلا دي، واستحالة صوته يكون عالي كده، والبواب لما سأل ورجع قالي كلام بعيد عن المنطقية، قالي ده كلب وواخدينه من ورا أمه فبيعوي عليها وبعد ما نزل لقيتهم خارجين بيلعبوا الكلب اللي في آخر ڤيديو ده اللي استحالة يطلع منه الصوت ده".

وأضافت: "أنا بقالي 6 شهور ساكنة هنا ومشفتش الناس دول قبل كده، كنت بشوف ناس ساكنة الڤيلا عادي بس أنا حسيت اللي شفتوهم النهارده بيسكتوني وخلاص، الصوت لسه كان مستمر لحد من ساعة، أنا ناوية أبلغ وهبقى أقول إيه اللي حصل إن شاء الله".

وأكدت رضوى، خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة ميرنا الهلباوي، في حلقة من برنامجها "ع الرايق" على راديو إينرجي، أنها أبلغت الجهات الأمنية التي وصلت للمكان ولم تجد شيئا، وأنها ستعمل للوصول إلى حقيقة الأصوات.

أمطار وسيول

غمرت مياه الأمطار مناطق عديدة في القاهرة الجديدة في أبريل 2018، ولكن اجتاحت السيول شوارع منطقة التجمع الخامس بالكامل، بشكل أكبر من المناطق الأخرى.

ووصل ضرر السيول إلى غرق السيارات والطرق، فضلًا عن انهيار سقف أحد مراكز التسوق وامتلاء ساحات الانتظار أسفل العقارات بالكامل بالماء، وخسائر كبيرة.

استغاث سكان المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الصور والفيديوهات، بالجهات المعنية لإنقاذ السكان من الكارثة.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين: "كمية الأمطار التي سقطت على منطقة التجمع الخامس، هي نفسها على باقي المناطق، ولكن سوء شبكات الصرف هو السبب في تجمع المياه وتكدسها وغرق الشوارع بهذا الشكل الذي شاهدناه في الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل".