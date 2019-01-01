فيديو.. أول متحف تحت الماء بالسعودية

كأول متحف تجري إقامته تحت الماء في المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة من الغواصين عن تفاصيله، حيث يحتوي على نماذج مصغرة لمعالم الخليج، وأبرزها برج خليفة في دبي وأبراج الكويت، وفقا لـ"العربية. نت".

ويحوي المتحف قرية للأسماك، جرى إقامتها من قبل فريق من الشباب والبنات المتطوعين بالمملكة، وذلك في منطقة شاطئ نصف القمر، بشرق السعودية.

وبحسب مازن البشير، المشرف على فريق الغواصين، فإن المتحف يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مستطرد تفاصليه: "نشأت فكرة إنزال قطع من الفايبر تم تصميمها على أشكال معالم الخليج كبرج خليفة والفيصلية والمملكة وخنجر عمان وبرج الكويت والبحرين والأهرامات، لافتا إلى أن فريق العمل مكون من غواصين وغواصات، وتم تقسيم العمل ما بين التخطيط والتصميم والتنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إنزال هذه القطع، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البشير، أنه جرى تأمين سيارات وطائرة وأصداف كبيرة، يتجمع حولها الأسماك، ويستمتع الغواصون بالسباحة معها وإطعامها دوريا، وهذه الجهود شهدت تكاتفا من جهات حكومية كحرس الحدود والأمانة وهيئة الرياضة، وعدد من الشركات الخاصة الداعمة للحياة البحرية.