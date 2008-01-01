شهر أحمر وفوز كاسح وكسر عقدة.. 5 نتائج من فوز الأهلي على الزمالك

08:18 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
الأهلي يفوز على الزمالك

الأهلي يفوز على الزمالك

كتب: كريم عثمان

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بلدغة سامة من أقدام اللاعب التونسي علي معلول، تمكن النادي الأهلي من الفوز على الزمالك بهدف دون رد بتوقيع اللاعب التونسي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ليصل المارد الأحمر إلى النقطة 80 كمتصدر الترتيب لجدول الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأبيض عند 72 في ختام منافسات الدوري المصري.

فوز الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في القمة 118 في تاريخ مواجهات قطبي الكروة المصرية، ترتب عليه 5 نتائج مختلفة، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

- الشهر الأحمر

يزين شهر يوليو اللون الاحمر، بعدما تقابل قطبي الكرة المصرية خلال أيامه 12 مرة في مختلف المسابقات، استطاع خلالهم النادي الأهلي  في الفوز بـ8 مباريات مقابل 4 تعادلات، فيما أخفق أبناء ميت عقبة في تحقيق أي فوز على المارد الاحمر في ذلك الشهر.

- هدف بعد غياب

هدف علي معلول في شباك الزمالك، انهى به غياب لتسجيل اللاعبين الأجانب في الاهلي أهداف في مرمى الأبيض طال لموسمين، حيث لم يسجل أي لاعب أجنبي للأهلي هدفًا في شباك الفارس الأبيض، بعدهدف جونيور أجايي في نسخة (2016 -2017)،  ليرفع ظهير أيسر الأهلي عدد أهدافه إلى 8 خلال الموسم المنقضي.

- أول هزيمة

بعدما حقق خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك الفوز في أول مباراة يواجه فيها الأحمر،  في الموسم الماضي بنتيجة (2-1)، خاض، أمس، المباراة الثانية له أمام الأهلي وتمكن الشياطين الحمر من إلحاق أول هزيمة بالمدرب الزملكاوي.

- انتصارات كاسحة

في آخر 18 مباراة بالدوري الممتاز على مدار 11 عامًا، لم يتلق نادي القرن سوى هزيمة وحيدة أمام أبناء ميت عقبة، حيث حقق الأهلي 10 انتصارات مقابل 7 تعادلات.

كسر عقدة الخواجة

لم ينجح أي مدير فني أجنبي في الفوز على الزمالك في العقد الماضي، منذ موسم (2008 -2009)، تحت ولاية البرتغالي مانويل جوزيه، وهو آخر المدربين الأجنبي الذي حقق الفوز على الأبيض.

وبعد غياب 10 سنوات من انتصار المدربين الأجانب، تمكن  المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي  أن يحقق فوزا طال غيابه على الفارس الأبيض.

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