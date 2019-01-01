صاحبة مطعم يوناني تداعب رئيس وزراء بريطانيا: ستكون دمية مثل باربي

08:37 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
صاحبة المطعم اليوناني

صاحبة المطعم اليوناني

كتب: حاتم سعيد حسن

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ذكرت صاحبة أحد المطاعم اليونانية لـ"يورونيوز"، بأن مطعمها هو المفضل لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وبأنها كانت تتحدث إليه حول قصة شعره.

وتدير نيكوليتا كوتلاجا مطعمها الذي يقع في أرغالاستي باليونان بالقرب من فيلا عائلة رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد، وقالت "نيكوليتا" إنها ذات يوم أخبرته عن شعره بأنه طويل جدا ومرن، فضحك جونسون، وأضافت بأنها قالت له: "إذا كنت فتاة، فستكون دمية جميلة جدا، ستبدو مثل باربي".

وقام ستانلي جونسون، والد رئيس وزراء المملكة المتحدة، بتعيين مهندس معماري لبناء الفيلا في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، وزارت العائلة الفيلا عدة مرات، وأخبر سكان المنطقة "يورونيوز"، أن مطعم نيكوليتا يعتبر أحد المطاعم المفضلة لبوريس في المنطقة وأنه يحب طعامها اليوناني.

وقد فاز جونسون بالسباق ليصبح الزعيم القادم لحزب المحافظين وتم تنصيبه كرئيس وزراء للمملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

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