"نسخة طبق الأصل".. علي معلول يستنسخ هدف أيمن شوقي في الأبيض قبل 27 عاما

04:40 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
علي معلول

علي معلول

كتب: كريم عثمان

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بعد أن احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بالفوز بلقب الدوري عقب هزيمة المقاولون العرب، عادوا للاحتفال مرة أخرى إثر الفوز على الزمالك، في ملعب برج العرب، الأحد، بهدف من على معلول كان بمثابة لدغة سامة في شريان الفريق الأبيض.

خطأ قاتل من حارس مرمى الزمالك عماد السيد في التعامل مع ركلة وليد سليمان، استغله اللاعب التونسي على معلول، بعد أن سقطت من يد الحارس، ليتقبل مدافع الهدية ويضعها داخل شباك الفارس الأبيض.

عقب انتهاء اللقاء، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يوضح أحد أهداف الأهلي في مباراة قمة، واتلذي يشبه تماما الهدف الذي أحرزه الظهير التونسي.

"القمة بنكهة الذكريات".. هدف أيمن شوقي قبل 27 عاما عاد من جديد

هدف اللاعب التونسي "معلول"، جاء شبيهًا للهدف الذي سجله أيمن شوقي لاعب الأهلي في مرمى الزمالك،  في نهائي بطولة كأس مصر 1992، والذي توج الأهلي به بعد الفوز بهدفين لهدف.

تسديدة طاهر أبو زيد للركلة الحرة من مسافة بعيدة، كانت قوية للحد الذي لم يمكن حسين السيد حارس الابيض من التصدي لها بصورة صحيحة، وهو ما استغله "شوقي" الظهير الأيسر وقتها،د، ليقود الأحمر للتتويج ببطولة الكأس.

وفاز نادي الأهلي على الزمالك، في ختام منافسات الدوري المصري، بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عليه معلول، وبذلك يصل فريق الأهلي إلى النقطة 80 كمتصدر الترتيب لجدول الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأبيض عند 72.

 

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