شبيه محمد منير يلفت الأنظار في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

شبيه محمد منير
لفت أحد الأشخاص النظر إليه، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، نظرا لتقارب الشبه الشديد بينه وبين الفنان محمد منير.
وتلقت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، واجب العزاء، مساء أمس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وتوفي الفيشاوي، فجر الخميس الماضي ، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.
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