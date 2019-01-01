فردي وجماعي.. إنجازات مصرية تمحو آثار نكسة كأس الأمم الأفريقيا 2019

خسارة المنتخب المصري لكرة القدم لبطولة الأمم الأفريقية 2019 أحزنت كل مشجع مصري، حيث خسر المنتخب المصري أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء في مبارة دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.

نكسة المنتخب الأول لكرة القدم في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر في الفترة من 12 يونيو وحتى 19 يوليو، عوضها عدد آخر من الإنجازات التي تحققت في ألعاب أخرى جماعية وفردية.

أبرز تلك الإنجازات وأحدثها لم يمر عليها 24 ساعة بعد، حيث حقق منتخب مصر الميدالية البرونزية في بطولة العالم لشباب كرة اليد، وحصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 37 - 27، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وصعد منتخب مصر كأول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في المبارايات الخمسة كأول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز فى جميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، قبل أن يتوقف قطار الفراعنة في قبل النهائي أمام فرنسا.

كما حصلت السباحة فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، على الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة، في فئة الفراشة، حيث احتلت المركز الثالث في الجولة النهائية، على الرغم من إصابتها بوعكة صحية.

واستطاعت فريدة عثمان تسجيل 25.47 ثانية، بفارق 12 جزء من الثانية عن صاحبة المركز الثاني الهولندية رانومي كروموفيديويو، فيما حققت السويدية المركز الأول والميدالية الذهبية سارة سيوستروم، بزمن قدره 25.02 ثانية.

وحصد المصارع الدولي محمد إبراهيم "كيشو" الميدالية الذهبية للمصارعة المقامة في بيلاروسيا خلال الفترة 26 إلى 28 يوليو 2019، بعد أن سحق يطل العالم الكوري هان سو رسو بنتيجة 12/0.

وتأهل كيشو للنهائى بعد مباراة قوية مع بطل كازاخستان انتزع فيها الفوز فى الثواني الأخيرة بنتيجة 5-2 ضمن منافسات وزن 67 كيلوجرام.

كما توج المصارع عبد اللطيف منيع بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 130 كجم، وجاء تتويج عبد اللطيف منيع بالميدالية الفضية، عقب خسارته في المباراة النهائية أمام بطل تركيا 0-9.

وتوجت ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات بالميدالية الذهبية فى منافسات سباق النقاط، ببطولة كأس أفريقيا للدراجات، المقامة فى نيجيريا، وتعتبر ذهبية ابتسام الثانية لها فى البطولة، والسابعة للبعثة المصرية، حيث حققت اللاعبة ذهبية المطاردة الفردية، وحقق عاصم الحسينى ذهبية المطاردة الفردية، وأحمد السنفاوي فضية الاسبرنت، ومحمد فراج برونزية الاسبرنت، وسلمى أيمن برونزية المطاردة الفردية، وهدير حسب برونزية الإسبرنت.

كما تُوّج الزوجي معتز وائل وملك خالد إسماعيل بذهبية "الزوجي ‏المختلط" لمرحلة ‏الشباب تحت 17 سنة، وتوج الفريق المصري للشباب ‏أدهم فودة، ونور الدين كريم، وإياد الكاشف بذهبية الفرق "تحت 19 سنة"، ‏وتوج أدهم فودة بفضية في مرحلة "تحت 19 سنة".

.جاء ذلك في ختام بطولة العالم للشباب "تحت 19 سنة وتحت ‏‏17 ‏سنة" ‏التي أقيمت خلال الفترة من 17 حتى 24 يوليو الجاري بمدينة ‏صوفيا ‏ببلغاريا .

وفازت البطلة المصرية راندا محمود، بالميدالية البرونزية لوزن أكثر من 86 كجم ببطولة العالم، ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التي استضافتها كازاخستان في الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري، وذلك بعد رفع ثقل يزن 143 كجم، كما فاز هاني عبد الهادي، بالميدالية الفضية لوزن أقل من 88 كجم بنفس البطولة، وأحرزت فاطمة عمر الميدالية البرونزية لوزن -67 كجم.

وفي نفس البطولة، توجت رحاب أحمد بلقبها العالمي الثانى على التوالى ضمن منافسات وزن -50 كيلو جرام، كما توج شريف عثمان بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه بالبطولة.

كمت نجح منتخب مصر للكاراتيه في الفوز بالميدالية الذهبية للفرق بعد تغلبة على منتخب الجزائر في بطولة أفريقيا للكاراتية المقامة في بوتسوانا خلال الفترة من 11 حتى 16 يوليو الجاري، برصيد 23 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و 6 فضيات و 6 برونزيات.