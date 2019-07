تعرض نجم المنتخب الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، دون سابق إنذار، لهجوم من أحد الأشخاص خلال وجوده في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وقد حاول الشاب الاقتراب من اللاعب الدولي من أجل الاشتباك معه، لكن رجال الحرس الخاص بـ"ميسي" منعوا الشاب من الوصول إليه واصطحبوه بعيدا عن الزحام الموجود بالمكان، وفقا لموقع "يوروسبورت" الرياضي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، بعد انتهاء الواقعة تحرك ميسي مع عدد من زملائه وزوجاتهم لمشاركة إحدى الفتيات احتفالها بعيد ميلادها.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7