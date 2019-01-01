"لاسارتي لازم يرحل".. شعار جمهور الأهلي بعد التتويج بالدوري 41

01:22 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
مارتن لاسارتي

مارتن لاسارتي

كتب: مصطفى الصبري

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طالب عدد من جماهير النادي الأهلي برحيل المدير الفني للقلعة الحمراء الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد انتهاء مباراة القمة 118 أمام الزمالك وفوز الشياطين الحمر باللقاء 1-0 بقدم التونسي علي معلول.

ويرى جمهور الأهلي أنه على الرغم من فوز لاسارتي مع القلعة الحمراء بلقب الدوري رقم 41 في تاريخ النادي، والانتصار على الزمالك في القمة 118، إلا أنه يجب أن يرحل لأنه "لا يصلح لإدارة مباريات كبيرة".

وانتشرت تغريدات كثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تطالب بإقالة المدير الفني الحالي للأهلي من الفريق واستبداله بمن يصلح لإدارة القلعة الحمراء.

وغرد حساب باسم "Rahma_roooo" قائلا "لاسارتي لازم يمشي، مش قد الحدث، مش بحجم الأهلي، معاه لاعيبة مش عارف يستغلها"، وكتب حساب يحمل اسم "yousry": "في وسط الاحتفالات مش عاوزين ننسى دور لاسارتى اللى ملوش لازمة يا جماعة".

وقال حساب باسم "leq Hosny": "وإحنا مش هنقرر نقيل لاسارتي دا بقى ولا إيه"، وذكر حساب يحمل اسم "أحمد بن أحمد": "لاسارتي وأزارو لازم يتعملهم حفلة محترمة ونوصلهم لغاية المطار ونجيب مدرب أجنبي يليق بحجم النادي الأهلي ومهاجم سوبر".

وكتب حساب باسم "Hshnagh": "إيه رأيك في لاسارتي يا كابتن؟ أنا شايف أنه أفقد اللعيبة الذاكرة الكروية، اللعيبة مبتعرفش تباصي خالص، زهايمر كروي عند لعيبة الأهلي مع لاسارتي، أقسم بالله فتحي مبروك فنياته أعلى منه مليون مرة".

ونجح النادي الأهلي في الفوز على الزمالك بهدف بأقدام علي معلول في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 43 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من خطأ كبير لحارس الزمالك عماد السيد، بعد أن ارتدت منه تسديدة ضعيفة موجهة من وليد سليمان عبر ضربة حرة.

واستطاع الشياطين الحمر حسم لقب الدوري رقم 41 في تاريخ النادي بعد مباراة مصيرية أمام المقاولين العرب، الأربعاء الماضي، حيث فاز بـ3 أهداف مقابل لا شيء، أحرز أولها التونسي علي معلول، ثم استطاع حسين الشحات أن يسجل الهدفين الأخيرين.

وبالرغم من ذلك، إلا أن الأهلي أخفق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ ودع المنافسات من دور ربع النهائي بعدما فاز 1-0 على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية بالبطولة، وخسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا 0-5، ليودع منافسات البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب خاسراً 1-5.

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