صور.. فرجاني ساسي عند ملك البليلة من 3 أشهر.. "طلع سابقنا بسنين ضوئية"

12:34 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
فرجاني يتناول البليلة

فرجاني يتناول البليلة

كتب: مصطفى الصبري

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عقب انتهاء مباراة القمة 118 بين الأهلي والزمالك وفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد لعلي معلول، استعاد بعض الجماهير صورة قديمة للاعب القلعة البيضاء التونسي فرجاني ساسي وهو يتناول "البليلة".

واستعاد رواد مواقع التواصل صورة ساسي وهو يتناول البليلة منذ 3 أشهر في أحد متاجر الحلويات في مصر، في إشارة إلى هتاف الأهلوية الساخر "كدا كدا يا زمالك الدوري في الجزيرة.. عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة".

واستمر مسلسل "التحفيل" بعد فوز الأهلي من خلال صورة لاعب وسط الزمالك وهو في مطعم البليلة، إذ علق أكثر من شخص على صورة فرجاني، التي نشرتها صفحة محل الحلويات الذي استضافه في أبريل الماضي، بشكل ساخر وكوميدي.

وكتب حساب باسم "هيثم محمد": "ساسي طلع سابقنا بسنين ضوئية، راح لملك البليلة من 3 شهور".

وكتب حساب باسم "حسام نبيل": "أووووه بليلة من أبريل"، وأضاف حساب يحمل اسم "عبدالرحمن الشريف": "ملك البليلة فعلا"، وعلق حساب اسمه "ميدو نبيل" قائلا "أوووه بليلة من شهر أبريل، هذا ذوقي".

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على حساب الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

ونجح الأهلي في إحراز الفوز للمرة الـ44 خلال تاريخ مبارياته أمام الزمالك بعد 118 مباراة بين الطرفين بمسابقة الدوري، وفي المقابل استطاع الزمالك أن يفوز في 26، بينما انتهت 48 مباراة بنتيجة التعادل.

واستطاع الأهلي أن يحسم اللقب قبل مواجهة الزمالك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (3-1) إلا أن المارد الأحمر بعد فوزه على في مباراة الليلة استطاع أن يوسع الفارق حتى 8 نقاط.

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