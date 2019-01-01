بالفيديو.. على نغمات "بتاع بليلة".. أهالي غزة يحتفلون بفوز الأهلي بالدوري

02:59 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
جمهور الاهلي في غزة يحتفلون بالدوري

جمهور الاهلي في غزة يحتفلون بالدوري

كتب: عبدالرحمن قناوي

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فور انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام لقاءات الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف لنجمه التونسي علي معلول، ليؤكد حصده للقب الدوري العام بفارق 8 نقاط عن الزمالك، وصيف المسابقة، انطلق جمهور الأهلي في فلسطين في الشوارع للاحتفال بالبطولة والفوز.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من شوارع مدينة غزة بفلسطين، يظهر من خلاله عشرات الشباب في الشوارع يتراقصون على أنغام الـ"دي جي" ويغنون: "أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم".

ويستمر الجمهور الأهلاوي في غزة في احتفالاتهم حاملين أعلام فلسطين والأهلي، مرتدين قمصان الأهلي كذلك، مستمرين بالهتاف وتأدية الأهزوجة الأهلاوية، التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية: "كده كده يا زمالك".

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